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    Football Italia: правительство Италии решило проводить все матчи при пустых трибунах из-за короновируса

    Итальянское правительство приняло решение проводить матчи Серии А, Кубка Италии при закрытых трибунах.

    Президент Серии А Паоло Даль Пино подготовил обращение к правительству с просьбой, чтобы все матчи чемпионата, кубка и еврокубков в Италии проводились без болельщиков, пока угроза коронавируса не спадет. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, как ожидается, подпишет соответствующий указ в понедельник, сообщает Football Italia.

    • В воскресенье из-за коронавируса были перенесены четыре матча Серии А.
    • Днем ранее было объявлено о переносе более 40 игр в любительских лигах Италии.

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    Источник: Football Italia

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