Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Football Italia: правительство Италии решило проводить все матчи при пустых трибунах из-за короновируса

Football Italia: правительство Италии решило проводить все матчи при пустых трибунах из-за короновируса

24 февраля 2020, 18:29
12

Итальянское правительство приняло решение проводить матчи Серии А, Кубка Италии при закрытых трибунах.

Президент Серии А Паоло Даль Пино подготовил обращение к правительству с просьбой, чтобы все матчи чемпионата, кубка и еврокубков в Италии проводились без болельщиков, пока угроза коронавируса не спадет. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, как ожидается, подпишет соответствующий указ в понедельник, сообщает Football Italia.

  • В воскресенье из-за коронавируса были перенесены четыре матча Серии А.
  • Днем ранее было объявлено о переносе более 40 игр в любительских лигах Италии.

Минздрав Италии рекомендовал не пускать болельщиков на матч «Юве» – «Интер»

Италия отменяет матчи, «МЮ» закрывает игрока на карантин, португалец переезжает прямо в Ухань – так коронавирус влияет на футбол

Источник: Football Italia
Италия. Серия А
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1582558681
Жесть
Ответить
sir_Alex
1582560546
Мир сошёл с ума!
Ответить
Frenzybm
1582563026
А то что футболисты могут друг другу его передать-это пофиг, да?)
Ответить
portero
1582565671
еврокубки при пустых трибунах..... можем только наблюдать, как пойдет дальше...
Ответить
novikovaaleksan
1582566619
Хватит дрoчить или встречаться с неадекватными телками. Есть сайт где тусуются адекватные девушки без кидал, шлюх и содержанок. Там вы сможете найти как девушку для серьезных отношений так и на одну ночь! Потратьте пару минут и вы сами убедитесь, вот сайт ---- http://bit.do/xslove
Ответить
Cules2013
1582571351
Бред какой-то. Раздувают из мухи слона, к тому же это не даст какой-то серьёзной защиты от вируса. Такое впечатление, что эти условные 50-70 тыс. болел будет тупо весь год сидеть дом безвылазно, а матч - единственный повод, который заставляет людей выходить из дома?))) Ну ребята, тогда мы должны запретить все массовые скопления людей, например, метро или площадки для осмотра достопримечательностей, перекрыть главные улицы. А главное - закроем все спортбары и фан-зоны, потому что туда хлынет толпа народу, которую не пустят на стадион. М = маразм. Вы лучше людей научите руки мыть, маски носить и делать качественную профилактику в виде укрепления иммунитета.
Ответить
ARSteven89
1582571414
Но показывать-то Серию А и еврокубки кто-то будет или что??? Значит один чёрт организаторы, журналисты (как ТВ, так и пишущие) будут присутствовать, работники стадионов, болбои. То есть просто хотят избежать присутствия большого количества народа.
Ответить
zigbert
1582645321
Без зрителей это уже другая игра. Особенно невыгодно такое положение дел для хозяев поля.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+