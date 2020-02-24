Минздрав Италии рекомендовал не пускать болельщиков на матч «Юве» – «Интер»

Матч 26-го тура Серии А «Ювентус» – «Интер», запланированный на 1 марта, может пройти без болельщиков.
По информации Sky Sport Italia, министерство здравоохранения Италии рекомендовало провести игру при пустых трибунах из-за вспышки коронавируса в стране.
- В воскресенье из-за коронавируса были перенесены четыре матча Серии А.
- Днем ранее было объявлено о переносе более 40 игр в любительских лигах Италии.
- «Ювентус» лидирует в Серии А, «Интер» отстает от туринцев на 6 очков.
Источник: Sky Sport Italia