Минздрав Италии рекомендовал не пускать болельщиков на матч «Юве» – «Интер»

Матч 26-го тура Серии А «Ювентус» – «Интер», запланированный на 1 марта, может пройти без болельщиков.

По информации Sky Sport Italia, министерство здравоохранения Италии рекомендовало провести игру при пустых трибунах из-за вспышки коронавируса в стране.