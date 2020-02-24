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  • Минздрав Италии рекомендовал не пускать болельщиков на матч «Юве» – «Интер»

Минздрав Италии рекомендовал не пускать болельщиков на матч «Юве» – «Интер»

24 февраля 2020, 17:44

Матч 26-го тура Серии А «Ювентус»«Интер», запланированный на 1 марта, может пройти без болельщиков.

По информации Sky Sport Italia, министерство здравоохранения Италии рекомендовало провести игру при пустых трибунах из-за вспышки коронавируса в стране.

  • В воскресенье из-за коронавируса были перенесены четыре матча Серии А.
  • Днем ранее было объявлено о переносе более 40 игр в любительских лигах Италии.
  • «Ювентус» лидирует в Серии А, «Интер» отстает от туринцев на 6 очков.

Источник: Sky Sport Italia
Италия. Серия А Ювентус Интер
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