Платини: «Полиция искала у меня картину Пикассо, якобы подаренную Путиным»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини заверил, что его никто не подкупал при голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2018.

«Французская полиция искала у меня картину Пикассо, якобы подаренную Путиным. Об этом писала британская пресса со ссылкой на секретные службы. Это невероятно. Это же просто выдумка», – сказал француз.