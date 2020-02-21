Платини: «Полиция искала у меня картину Пикассо, якобы подаренную Путиным»

1. Не так уж невероятно. Помните подкуп судей в еврокубках боссами Динамо Киев в 90-е, признания одного из судей, что ему ДК за свой счёт жильё снял и по всему номеру были заныканы банки с красной икрой))) Их за подобное наказали дисквой, но это же во многом вопрос размера взятки и умения её дать. У них не получилось. У других - да. Есть примеры посвежее - ПСЖ. Там и скандал с Саркози, и с взятками руководству УЕФА. Просто у ПСЖ такие адвокаты, что хрен ты что докажешь.
2. Платини молчать бы в тряпочку. Может картин Пикассо ему никто и не дарил, но 2 млн отмытого бабла - это факт, доказанный в суде. И не будь он Мишелем Платини, сидел бы уже в тюрьме. Так что не надо цирк устраивать и строить из себя жертву. Ему ещё и срок отстранения скостили с 10 лет, до 5. А могли вообще отлучить пожизненно.
Бывший президент УЕФА Мишель Платини заверил, что его никто не подкупал при голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2018.
«Французская полиция искала у меня картину Пикассо, якобы подаренную Путиным. Об этом писала британская пресса со ссылкой на секретные службы. Это невероятно. Это же просто выдумка», – сказал француз.
- В 2015 году Платини отстранили от футбола за получение от тогдашнего президента ФИФА Зеппа Блаттера неоправданного платежа в размере двух миллионов долларов.
- Срок дисквалификации функционера истек в октябре.
- ЧМ-2018 прошел в России.