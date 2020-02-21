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    Платини: «Полиция искала у меня картину Пикассо, якобы подаренную Путиным»

    Бывший президент УЕФА Мишель Платини заверил, что его никто не подкупал при голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2018.

    «Французская полиция искала у меня картину Пикассо, якобы подаренную Путиным. Об этом писала британская пресса со ссылкой на секретные службы. Это невероятно. Это же просто выдумка», – сказал француз.

    • В 2015 году Платини отстранили от футбола за получение от тогдашнего президента ФИФА Зеппа Блаттера неоправданного платежа в размере двух миллионов долларов.
    • Срок дисквалификации функционера истек в октябре.
    • ЧМ-2018 прошел в России.

    Источник: France 24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9367

      Cules2013 43 минуты назад

      1. Не так уж невероятно. Помните подкуп судей в еврокубках боссами Динамо Киев в 90-е, признания одного из судей, что ему ДК за свой счёт жильё снял и по всему номеру были заныканы банки с красной икрой))) Их за подобное наказали дисквой, но это же во многом вопрос размера взятки и умения её дать. У них не получилось. У других - да. Есть примеры посвежее - ПСЖ. Там и скандал с Саркози, и с взятками руководству УЕФА. Просто у ПСЖ такие адвокаты, что хрен ты что докажешь.
      2. Платини молчать бы в тряпочку. Может картин Пикассо ему никто и не дарил, но 2 млн отмытого бабла - это факт, доказанный в суде. И не будь он Мишелем Платини, сидел бы уже в тюрьме. Так что не надо цирк устраивать и строить из себя жертву. Ему ещё и срок отстранения скостили с 10 лет, до 5. А могли вообще отлучить пожизненно.

      -1
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      Рейтинг: +2015

      playsh > Cules2013 30 минут назад

      Уважаемый Cules2013.Может подскажете ссылочку,где подробнее можно прочесть про ЧМ-18 и Платини?

      2
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      Рейтинг: +6505

      ilichkadr > Cules2013 28 минут назад

      Сам-то веришь в то, что написал? Почему банки именно с красной, а не с чёрной икрой? Неужели бабла не хватило!?

      3
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      Рейтинг: +3285

      BarStep > ilichkadr 11 минут назад

      Чел свято верит в эти бредни только потому, что они те самые - благостные, заграничные...

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      Рейтинг: +6505

      ilichkadr > BarStep 5 минут назад

      С красной икрой это песня, хотя в силу своей бедности и жадности могли бы и сало по всему номеру заныкать. Темна украинская ночь, но сало перепрятать надо!!

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