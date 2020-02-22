Платини: «Полиция искала у меня картину Пикассо, якобы подаренную Путиным»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини заверил, что его никто не подкупал при голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2018.
«Французская полиция искала у меня картину Пикассо, якобы подаренную Путиным. Об этом писала британская пресса со ссылкой на секретные службы. Это невероятно. Это же просто выдумка», – сказал француз.
- В 2015 году Платини отстранили от футбола за получение от тогдашнего президента ФИФА Зеппа Блаттера неоправданного платежа в размере двух миллионов долларов.
- Срок дисквалификации функционера истек в октябре.
- ЧМ-2018 прошел в России.
Источник: France 24