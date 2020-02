Моуринью – журналисту: «Тоттенхэм» играл плохо? Ваш вопрос неуместен»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отказался отвечать на вопрос журналиста на пресс-конференции после домашнего поражения своей команды от «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Это «Тоттенхэм» играл плохо, или «Лейпциг» был хорош?

– Что, простите? Думаете, что «Тоттенхэм» был плох?

– Вы проиграли домашний матч.

– Ок. Я не буду отвечать вам, потому что мне не нравится вопрос. Думаю, он неуместен, – сказал Моуринью.

Jose Mourinho was not happy about this question pic.twitter.com/l4K3I8u9Sv