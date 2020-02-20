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  • Моуринью – журналисту: «Тоттенхэм» играл плохо? Ваш вопрос неуместен»

Моуринью – журналисту: «Тоттенхэм» играл плохо? Ваш вопрос неуместен»

20 февраля 2020, 12:31
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отказался отвечать на вопрос журналиста на пресс-конференции после домашнего поражения своей команды от «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Это «Тоттенхэм» играл плохо, или «Лейпциг» был хорош?

– Что, простите? Думаете, что «Тоттенхэм» был плох?

– Вы проиграли домашний матч.

– Ок. Я не буду отвечать вам, потому что мне не нравится вопрос. Думаю, он неуместен, – сказал Моуринью.

  • Немцы победили со счетом 1:0.
  • Единственный гол забил Тимо Вернер с пенальти.
  • Ответная встреча состоится 10 марта.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ESPN
Лига чемпионов Тоттенхэм РБ Лейпциг Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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mutabor0992
1582200780
Хосе как всегда...Все тридварасты,а я Монте-Кристо.Ну если бы не вратарь,то счет мог быть как у Аталанты с Валенсией.Как то так.P.S.Как же бесит этот самовлюбленный павлин!
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