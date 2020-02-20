Моуринью – журналисту: «Тоттенхэм» играл плохо? Ваш вопрос неуместен»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отказался отвечать на вопрос журналиста на пресс-конференции после домашнего поражения своей команды от «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
– Это «Тоттенхэм» играл плохо, или «Лейпциг» был хорош?
– Что, простите? Думаете, что «Тоттенхэм» был плох?
– Вы проиграли домашний матч.
– Ок. Я не буду отвечать вам, потому что мне не нравится вопрос. Думаю, он неуместен, – сказал Моуринью.
- Немцы победили со счетом 1:0.
- Единственный гол забил Тимо Вернер с пенальти.
- Ответная встреча состоится 10 марта.
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Источник: ESPN