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    Моуринью – журналисту: «Тоттенхэм» играл плохо? Ваш вопрос неуместен»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отказался отвечать на вопрос журналиста на пресс-конференции после домашнего поражения своей команды от «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    – Это «Тоттенхэм» играл плохо, или «Лейпциг» был хорош?

    – Что, простите? Думаете, что «Тоттенхэм» был плох?

    – Вы проиграли домашний матч.

    – Ок. Я не буду отвечать вам, потому что мне не нравится вопрос. Думаю, он неуместен, – сказал Моуринью.

    • Немцы победили со счетом 1:0.
    • Единственный гол забил Тимо Вернер с пенальти.
    • Ответная встреча состоится 10 марта.

    Источник: ESPN

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