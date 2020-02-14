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  • Бонуччи: «Ювентус» не может быть доволен, что пропустил от «Милана»

Бонуччи: «Ювентус» не может быть доволен, что пропустил от «Милана»

14 февраля 2020, 07:22

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ничью против «Милана» (1:1) в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

«Нам было важно забить на выезде, но такая команда, как «Юве», не может быть довольна тем, что пропустила от «Милана». Нам надо прибавлять и больше работать на тренировках.

«Милан» высоко прессинговал, но мы смотрелись неплохо. Мы играем сразу на три турнира, но совершенно точно должны быстрее перемещать мяч, а не заниматься бесполезными финтами, ведь у нас есть игроки, способные перевернуть любую игру», – заявил защитник.

  • «Милан» и «Ювентус» проведут ответный матч 1/2 финала Кубка Италии в Турине на стадионе «Альянц» 4 марта.
  • Начало игры – в 22:45 мск.

Источник: Football Italia
Италия. Кубок Милан Ювентус Бонуччи Леонардо
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