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  • Матч «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» перенесен из-за погодных условий

Матч «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» перенесен из-за погодных условий

9 февраля 2020, 14:34

Матч 26-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» перенесен из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается в официальном твиттере манкунианцев.

Новая дата проведения игры на данный момент неизвестна.

Сегодня из-за шторма также были перенесены несколько матчей в Голландии, а также встреча в Бундеслиге между «Боруссией» М и «Кельном».

  • Матч «Сити» – «Вест Хэм» должен был пройти на стадионе «Этихад».
  • Команда Хосепа Гвардиолы отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 22 очка.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Вест Хэм
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