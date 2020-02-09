Матч «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» перенесен из-за погодных условий

Матч 26-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» перенесен из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается в официальном твиттере манкунианцев.

Новая дата проведения игры на данный момент неизвестна.

Сегодня из-за шторма также были перенесены несколько матчей в Голландии, а также встреча в Бундеслиге между «Боруссией» М и «Кельном».

Матч «Сити» – «Вест Хэм» должен был пройти на стадионе «Этихад».

Команда Хосепа Гвардиолы отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 22 очка.