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  • ESPN: у Месси проблемы с бедром. Он несколько недель играет через боль

ESPN: у Месси проблемы с бедром. Он несколько недель играет через боль

5 февраля 2020, 01:50
7

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не полностью здоров, утверждает ESPN.

По информации источника, аргентинец уже несколько недель играет через боль из-за повреждения левого бедра.

32-летний нападающий продолжает выходить на поле, поскольку атака каталонской команды и так не досчиталась травмированных Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Также сообщается, что увеличение интенсивности тренировок после прихода Кике Сетьена оказало негативное влияние на состояние Месси.

В текущем сезоне форвард забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.

Источник: ESPN
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (7)
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orzy
1580872209
Это называется эгоизм и мания величия. Отдохни дай другим поиграть
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koli4ka
1580887009
однозначно,в ущерб текущего первенства в феврале,до матчей ЛЧ 25.02 и эль-классико 01.03. дать Месси отдохнуть и подлечиться,иначе "доломают" окончательно и бесповоротно...
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