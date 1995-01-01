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    ESPN: у Месси проблемы с бедром. Он несколько недель играет через боль

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси не полностью здоров, утверждает ESPN.

    По информации источника, аргентинец уже несколько недель играет через боль из-за повреждения левого бедра.

    32-летний нападающий продолжает выходить на поле, поскольку атака каталонской команды и так не досчиталась травмированных Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

    Также сообщается, что увеличение интенсивности тренировок после прихода Кике Сетьена оказало негативное влияние на состояние Месси.

    В текущем сезоне форвард забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.

    Источник: ESPN

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