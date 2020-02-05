ESPN: у Месси проблемы с бедром. Он несколько недель играет через боль

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не полностью здоров, утверждает ESPN.

По информации источника, аргентинец уже несколько недель играет через боль из-за повреждения левого бедра.

32-летний нападающий продолжает выходить на поле, поскольку атака каталонской команды и так не досчиталась травмированных Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Также сообщается, что увеличение интенсивности тренировок после прихода Кике Сетьена оказало негативное влияние на состояние Месси.

В текущем сезоне форвард забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.