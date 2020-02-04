Актер Хабенский стал послом Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Народный артист России Константин Хабенский получил статус посла Евро-2020 в Санкт-Петербурге, информирует твиттер турнира. Актер – уроженец Ленинграда.

Во втором по численности населения городе России состоится четыре матча Евро-2020, включая четвертьфинальную игру.