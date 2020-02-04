Актер Хабенский стал послом Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Народный артист России Константин Хабенский получил статус посла Евро-2020 в Санкт-Петербурге, информирует твиттер турнира. Актер – уроженец Ленинграда.
Во втором по численности населения городе России состоится четыре матча Евро-2020, включая четвертьфинальную игру.
- Хабенского признавали самым популярным российским актером 2001-2016 годов.
- Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.
- Сборная России проведет в Санкт-Петербурге как минимум два матча.
Источник: твиттер ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге