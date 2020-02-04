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Актер Хабенский стал послом Евро-2020 в Санкт-Петербурге

4 февраля 2020, 14:37
3

Народный артист России Константин Хабенский получил статус посла Евро-2020 в Санкт-Петербурге, информирует твиттер турнира. Актер – уроженец Ленинграда.

Во втором по численности населения городе России состоится четыре матча Евро-2020, включая четвертьфинальную игру.

  • Хабенского признавали самым популярным российским актером 2001-2016 годов.
  • Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.
  • Сборная России проведет в Санкт-Петербурге как минимум два матча.

Источник: твиттер ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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O-kolesov
1580816724
Лопыреву давай, Лопыреву. ЛО-ПЫ РЕ-ВУ.ЛО-ПЫ-РЕ-ВУ.
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mihail200606
1580819668
Может логичнее было спортсмена какого нибудь выбрать... Кержаков, аршавин тот же..
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evgevg13
1580833826
посол, так посол
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