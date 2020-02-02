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    AS: Неймара могут дисквалифицировать за слово «задница» в адрес судьи

    Нападающему «ПСЖ» Неймару грозит дисквалификация за оскорбительное слово в адрес судьи Жерома Бризара, сказанное во время матча 22-го тура Лиги 1 против «Монпелье». В течение перерыва рефери попросил бразильца успокоиться, а тот ответил: «Вот же задница».

    Во время матча Бризар показал Неймару желтую карточку за финты против соперников, которые рефери посчитал унизительными.

    • Неймар в ворота «Монпелье» не забил.
    • Бразилец в сезоне Лиги 1 забил 12 мячей.
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в чемпионате.

    Источник: AS

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      vanechka.chernov 37 минут назад

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      Рейтинг: +942

      тигрик 47 минут назад

      Что за бред???люди очнитесь, какие еще унизительные финты ??? Просто в шоке...футбол умирает

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