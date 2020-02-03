AS: Неймара могут дисквалифицировать за слово «задница» в адрес судьи

Нападающему «ПСЖ» Неймару грозит дисквалификация за оскорбительное слово в адрес судьи Жерома Бризара, сказанное во время матча 22-го тура Лиги 1 против «Монпелье». В течение перерыва рефери попросил бразильца успокоиться, а тот ответил: «Вот же задница».
Во время матча Бризар показал Неймару желтую карточку за финты против соперников, которые рефери посчитал унизительными.
- Неймар в ворота «Монпелье» не забил.
- Бразилец в сезоне Лиги 1 забил 12 мячей.
- «ПСЖ» с отрывом лидирует в чемпионате.
Источник: AS