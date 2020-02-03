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  • AS: Неймара могут дисквалифицировать за слово «задница» в адрес судьи

AS: Неймара могут дисквалифицировать за слово «задница» в адрес судьи

3 февраля 2020, 17:29
3

Нападающему «ПСЖ» Неймару грозит дисквалификация за оскорбительное слово в адрес судьи Жерома Бризара, сказанное во время матча 22-го тура Лиги 1 против «Монпелье». В течение перерыва рефери попросил бразильца успокоиться, а тот ответил: «Вот же задница».

Во время матча Бризар показал Неймару желтую карточку за финты против соперников, которые рефери посчитал унизительными.

  • Неймар в ворота «Монпелье» не забил.
  • Бразилец в сезоне Лиги 1 забил 12 мячей.
  • «ПСЖ» с отрывом лидирует в чемпионате.

Источник: AS
Франция. Лига 1 Бразилия. Серия А ПСЖ Неймар
Комментарии (3)
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тигрик
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Что за бред???люди очнитесь, какие еще унизительные финты ??? Просто в шоке...футбол умирает
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