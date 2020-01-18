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Примера. «Реал» без Бэйла встретится с «Севильей»

18 января 2020, 12:23
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Сегодня, 18 января, в очередном туре Примеры мадридский «Реал» примет «Севилью». Известно, что в матче не поучаствует валлийский футболист Гарет Бэйл.

Обе команды идут в зоне Лиги чемпионов. В случае непроигрыша севильцам «Реал» выйдет на первое место, опередив «Барселону». «Севилья» занимает четвертую строчку.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мадридском «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 18:00 по Москве.

  • В первом круге «Реал» минимально в гостях обыграл «Севилью».
  • «Севилья» последний раз побеждала на «Сантьяго Бернабеу» в 2008 году (4:3).
  • В прошлом сезоне Примеры команды обменялись домашними победами.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Севилья
Комментарии (1)
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серега кашин
1579354050
бейл опять в гольф побежит играть
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