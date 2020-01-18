Примера. «Реал» без Бэйла встретится с «Севильей»

Сегодня, 18 января, в очередном туре Примеры мадридский «Реал» примет «Севилью». Известно, что в матче не поучаствует валлийский футболист Гарет Бэйл.

Обе команды идут в зоне Лиги чемпионов. В случае непроигрыша севильцам «Реал» выйдет на первое место, опередив «Барселону». «Севилья» занимает четвертую строчку.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мадридском «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 18:00 по Москве.