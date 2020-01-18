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    Примера. «Реал» без Бэйла встретится с «Севильей»

    Сегодня, 18 января, в очередном туре Примеры мадридский «Реал» примет «Севилью». Известно, что в матче не поучаствует валлийский футболист Гарет Бэйл.

    Обе команды идут в зоне Лиги чемпионов. В случае непроигрыша севильцам «Реал» выйдет на первое место, опередив «Барселону». «Севилья» занимает четвертую строчку.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мадридском «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 18:00 по Москве.

    • В первом круге «Реал» минимально в гостях обыграл «Севилью».
    • «Севилья» последний раз побеждала на «Сантьяго Бернабеу» в 2008 году (4:3).
    • В прошлом сезоне Примеры команды обменялись домашними победами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2020 12:23
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