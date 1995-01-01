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    ESPN: Неймар готов продлить контракт с «ПСЖ» в случае успешного выступления в Лиге чемпионов

    Нападающий «ПСЖ» Неймар готов продлить контракт с парижским клубом.

    По информации источника, бразилец открыт к диалогу и положительно настроен к подписанию нового соглашения с «ПСЖ».

    Окончательное решение, которое будет зависеть от результатов «ПСЖ» в Лиге чемпионов, Неймар примет по окончании сезона-2019/20.

    • В этом сезоне Неймар принял участие в 15 матчах, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт бразильца с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

    Эмери посоветовал Неймару покинуть «ПСЖ»

    Источник: ESPN

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2224

      BlackMurder 5 часов назад

      Да ты гниль за деньги в жопу дашь

      1
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      Рейтинг: +9184

      DeStar 11 часов назад

      ну вполне логично, такой игрок мог бы быть! а так закончить в псж без серьезных трофеев и ЗМ( хотя бы попробовать его взять) не хочется..

      0
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      ...
      Рейтинг: +817

      FENIX-SL > DeStar 10 часов назад

      не будет у него зм вообще нигде и никогда
      пусть клепает кучу мячей в париже дальше

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