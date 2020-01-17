ESPN: Неймар готов продлить контракт с «ПСЖ» в случае успешного выступления в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов продлить контракт с парижским клубом.

По информации источника, бразилец открыт к диалогу и положительно настроен к подписанию нового соглашения с «ПСЖ».

Окончательное решение, которое будет зависеть от результатов «ПСЖ» в Лиге чемпионов, Неймар примет по окончании сезона-2019/20.

В этом сезоне Неймар принял участие в 15 матчах, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

Контракт бразильца с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

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