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  • ESPN: Неймар готов продлить контракт с «ПСЖ» в случае успешного выступления в Лиге чемпионов

ESPN: Неймар готов продлить контракт с «ПСЖ» в случае успешного выступления в Лиге чемпионов

17 января 2020, 01:30
2

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов продлить контракт с парижским клубом.

По информации источника, бразилец открыт к диалогу и положительно настроен к подписанию нового соглашения с «ПСЖ».

Окончательное решение, которое будет зависеть от результатов «ПСЖ» в Лиге чемпионов, Неймар примет по окончании сезона-2019/20.

  • В этом сезоне Неймар принял участие в 15 матчах, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.
  • Контракт бразильца с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

Эмери посоветовал Неймару покинуть «ПСЖ»

Источник: ESPN
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (2)
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DeStar
1579215803
ну вполне логично, такой игрок мог бы быть! а так закончить в псж без серьезных трофеев и ЗМ( хотя бы попробовать его взять) не хочется..
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BlackMurder
1579236460
Да ты гниль за деньги в жопу дашь
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