ESPN: Неймар готов продлить контракт с «ПСЖ» в случае успешного выступления в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов продлить контракт с парижским клубом.
По информации источника, бразилец открыт к диалогу и положительно настроен к подписанию нового соглашения с «ПСЖ».
Окончательное решение, которое будет зависеть от результатов «ПСЖ» в Лиге чемпионов, Неймар примет по окончании сезона-2019/20.
- В этом сезоне Неймар принял участие в 15 матчах, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт бразильца с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.
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Источник: ESPN