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    Зидан: «Победа в Суперкубке Испании – это заслуга игроков и особенно Куртуа»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после победы над «Атлетико» в финальном матче Суперкубка Испании.

    «Мы провели большую работу и проявили терпение. Команда начала сезон с некоторыми сложностями, но всегда нужно сохранять спокойствие. «Реал» приехал сюда за трофеем. Мы увидели отличный финал. «Атлетико» играл очень хорошо.

    Нужно поздравить футболистов. Победа – это заслуга игроков и особенно Куртуа«, – сказал Зидан.

    • Основное время матча завершилось нулевой ничьей.
    • В серии пенальти «Реал» выиграл со счетом 4:1.

    «Реал» выиграл все девять финалов под руководством Зидана

    Зидан выигрывает трофей с «Реалом» в среднем каждые 19 матчей

    Источник: Marca

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    Сегодня, 07:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1875

      neveldomha 20 минут назад

      Отвратный матч. Потерял два часа сна.

      0
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      Рейтинг: +55

      murealbest 2 часа назад

      +Valverde

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