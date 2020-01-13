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  • Зидан: «Победа в Суперкубке Испании – это заслуга игроков и особенно Куртуа»

Зидан: «Победа в Суперкубке Испании – это заслуга игроков и особенно Куртуа»

13 января 2020, 07:39
4

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после победы над «Атлетико» в финальном матче Суперкубка Испании.

«Мы провели большую работу и проявили терпение. Команда начала сезон с некоторыми сложностями, но всегда нужно сохранять спокойствие. «Реал» приехал сюда за трофеем. Мы увидели отличный финал. «Атлетико» играл очень хорошо.

Нужно поздравить футболистов. Победа – это заслуга игроков и особенно Куртуа«, – сказал Зидан.

  • Основное время матча завершилось нулевой ничьей.
  • В серии пенальти «Реал» выиграл со счетом 4:1.

«Реал» выиграл все девять финалов под руководством Зидана

Зидан выигрывает трофей с «Реалом» в среднем каждые 19 матчей

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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murealbest
1578892339
+Valverde
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neveldomha
1578898928
Отвратный матч. Потерял два часа сна.
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Jurabay
1578901764
Дыркуа
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Plyash
1578951181
Достойный ответ великого тренера.
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