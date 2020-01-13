Зидан: «Победа в Суперкубке Испании – это заслуга игроков и особенно Куртуа»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после победы над «Атлетико» в финальном матче Суперкубка Испании.

«Мы провели большую работу и проявили терпение. Команда начала сезон с некоторыми сложностями, но всегда нужно сохранять спокойствие. «Реал» приехал сюда за трофеем. Мы увидели отличный финал. «Атлетико» играл очень хорошо.

Нужно поздравить футболистов. Победа – это заслуга игроков и особенно Куртуа«, – сказал Зидан.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей.

В серии пенальти «Реал» выиграл со счетом 4:1.

«Реал» выиграл все девять финалов под руководством Зидана

Зидан выигрывает трофей с «Реалом» в среднем каждые 19 матчей