Зидан: «Победа в Суперкубке Испании – это заслуга игроков и особенно Куртуа»

Отвратный матч. Потерял два часа сна.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался после победы над «Атлетико» в финальном матче Суперкубка Испании.
«Мы провели большую работу и проявили терпение. Команда начала сезон с некоторыми сложностями, но всегда нужно сохранять спокойствие. «Реал» приехал сюда за трофеем. Мы увидели отличный финал. «Атлетико» играл очень хорошо.
Нужно поздравить футболистов. Победа – это заслуга игроков и особенно Куртуа«, – сказал Зидан.
- Основное время матча завершилось нулевой ничьей.
- В серии пенальти «Реал» выиграл со счетом 4:1.
«Реал» выиграл все девять финалов под руководством Зидана
Зидан выигрывает трофей с «Реалом» в среднем каждые 19 матчей