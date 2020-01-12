Суперкубок Испании. «Реал» обыграл «Атлетико» по пенальти и выиграл турнир

В финале Суперкубка Испании «Реал» оказался сильнее «Атлетико».

Команды за 120 минут не смогли забить друг другу. В серии пенальти победил «Реал».

Мадридцы стали победителями турнира, выиграв его в 11-й раз.

Суперкубок Испании. Финал

Реал – Атлетико – 0:0 (0:0) (0:0 – доп вр.) (4:1 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Реал: Куртуа, Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Кроос (Винисиус, 103), Модрич, Каземиро, Иско (Родриго, 60), Вальверде, Йович (Мариано, 83).

Атлетико: Облак, Фелипе, Хименес (Савич, 89), Триппьер, Лоди (Льоренте, 89), Сауль, Эррера (Витоло, 56), Томас, Фелиш (Ариас, 101), Мората, Корреа.

Предупреждения: Менди, 90; Модрич, 90; Вальверде, 111; Карвахаль – Фелипе, 27; Томас, 74; Корреа, 117.

Удаление: Вальверде, 116 – нет.