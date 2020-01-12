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  • Суперкубок Испании. «Реал» обыграл «Атлетико» по пенальти и выиграл турнир

Суперкубок Испании. «Реал» обыграл «Атлетико» по пенальти и выиграл турнир

12 января 2020, 23:41
8

В финале Суперкубка Испании «Реал» оказался сильнее «Атлетико».

Команды за 120 минут не смогли забить друг другу. В серии пенальти победил «Реал».

Мадридцы стали победителями турнира, выиграв его в 11-й раз.

Суперкубок Испании. Финал

Реал – Атлетико – 0:0 (0:0) (0:0 – доп вр.) (4:1 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Реал: Куртуа, Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Кроос (Винисиус, 103), Модрич, Каземиро, Иско (Родриго, 60), Вальверде, Йович (Мариано, 83).

Атлетико: Облак, Фелипе, Хименес (Савич, 89), Триппьер, Лоди (Льоренте, 89), Сауль, Эррера (Витоло, 56), Томас, Фелиш (Ариас, 101), Мората, Корреа.

Предупреждения: Менди, 90; Модрич, 90; Вальверде, 111; Карвахаль – Фелипе, 27; Томас, 74; Корреа, 117.

Удаление: Вальверде, 116 – нет.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Атлетико
Комментарии (8)
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koli4ka
1578862538
скукотища была,раз три засыпал,спасибо жена на пенальти разбудила...
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Fraer123
1578862988
Реал молодцы , первый трофей зидана,в этом году
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svetekanet
1578863417
Было скучно
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VVadic
1578874409
Да, Сауль - кусок! Хотя пенальти Атлетико ужасно бъёт, даже не знаю почему(((
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Proker
1578890039
Реалцы молодцы,без Карима и Бэйла смогли победить Атлетико Мадрид, конечно Реала в пенальти не одолеть:-)
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nelez
1578892184
Решил не саул и томас а Зидан , молодеж Реала и Куртуа. Если люди не умеют толком даже пенальти бить , зачем претендуют на трофей? Не стояли бы на дороге барсы.На автобусе далеко не поедеш.
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JTherry
1578898950
победа в серии пенальти ожидаема, хоть и скучновато, конечно, смотреть было...
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Decorhome
1578916174
Спасибо Федерико Вальверде
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