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    Суперкубок Испании. «Реал» обыграл «Атлетико» по пенальти и выиграл турнир

    В финале Суперкубка Испании «Реал» оказался сильнее «Атлетико».

    Команды за 120 минут не смогли забить друг другу. В серии пенальти победил «Реал».

    Мадридцы стали победителями турнира, выиграв его в 11-й раз.

    Суперкубок Испании. Финал

    Реал – Атлетико – 0:0 (0:0) (0:0 – доп вр.) (4:1 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Реал: Куртуа, Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Кроос (Винисиус, 103), Модрич, Каземиро, Иско (Родриго, 60), Вальверде, Йович (Мариано, 83).

    Атлетико: Облак, Фелипе, Хименес (Савич, 89), Триппьер, Лоди (Льоренте, 89), Сауль, Эррера (Витоло, 56), Томас, Фелиш (Ариас, 101), Мората, Корреа.

    Предупреждения: Менди, 90; Модрич, 90; Вальверде, 111; Карвахаль – Фелипе, 27; Томас, 74; Корреа, 117.

    Удаление: Вальверде, 116 – нет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2020 23:41
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 января 2020, 14:49

      Спасибо Федерико Вальверде

      0
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 13 января 2020, 10:02

      победа в серии пенальти ожидаема, хоть и скучновато, конечно, смотреть было...

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 13 января 2020, 08:09

      Решил не саул и томас а Зидан , молодеж Реала и Куртуа.
      Если люди не умеют толком даже пенальти бить , зачем претендуют на трофей? Не стояли бы на дороге барсы.На автобусе далеко не поедеш.

      0
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      Рейтинг: +444

      Proker 13 января 2020, 07:33

      Реалцы молодцы,без Карима и Бэйла смогли победить Атлетико Мадрид, конечно Реала в пенальти не одолеть:-)

      2
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      Рейтинг: +905

      VVadic 13 января 2020, 03:13

      Да, Сауль - кусок! Хотя пенальти Атлетико ужасно бъёт, даже не знаю почему(((

      0
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      Рейтинг: +305

      svetekanet 13 января 2020, 00:10

      Было скучно

      2
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      Рейтинг: +99

      Fraer123 13 января 2020, 00:03

      Реал молодцы , первый трофей зидана,в этом году

      3
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 12 января 2020, 23:55

      скукотища была,раз три засыпал,спасибо жена на пенальти разбудила...

      2
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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor 12 января 2020, 23:42

      Зидан решает, трофейный тренер

      4
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      Рейтинг: +2403

      SarJr > elessar arnor 12 января 2020, 23:45

      решил не зидан, а томас и сауль)))

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > SarJr 12 января 2020, 23:58

      Я же говорю д а л б а е б если нечего сказать просто молчал бы и все Томас и Сауль п и з д е ц аргумент нашел

      0
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      Рейтинг: +2403

      SarJr > BARCLAYS_APL 13 января 2020, 00:00

      о, опять ты со своим бредом. ну давай, продолжай. ничего другого ж не умеешь кроме как бред нести

      0
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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor > SarJr 13 января 2020, 00:14

      через короткое время забудешь об этом, также, как и до этого он брал лч три раза подряд, не в лёгкую конечно, можно вспомнить матч в Турине

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > elessar arnor 13 января 2020, 21:21

      трофейный тренер пришедший на все готовое наработанное папой карло. вчера везение и не более того ! атлеты не хотели и это было видно.

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > SarJr 13 января 2020, 21:28

      Это у тебя бред 1000000% нашел до чего до копаться на матч и давай гноить я в этой жизни только истину говорю просто кто не прав и те кто косячат это признать кишка танка не важно мужик ты или баба

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      Рейтинг: +2403

      SarJr > BARCLAYS_APL 13 января 2020, 21:49

      окей. объясни где у меня бред и с чем я не прав. ты реально считаешь что это зидан такой молодец, собрал такую команду с такой неповторимой игрой, перевернул футбол и тд, и именно благодаря этому реал выиграл? или может выиграли потому что 2 игрока атлетико мазанули пенали?

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > SarJr 13 января 2020, 22:02

      Что обвинил пенальтистов за промахи до этого что было или не могли сделать тебе не аргумент. А что касается Вальверде любой норм игрок в критические моменты что угодно делает когда на кону трофей не говоря про адреналин и эмоции зашкаливают

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      Рейтинг: +2403

      SarJr > BARCLAYS_APL 13 января 2020, 22:49

      ты опять бред несешь. причем тут вальверде, я что, писал про него? бесполезная дискуссия, ты как писал так и продолжаешь искать аргументы, которые к делу не относятся

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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor > dinar7777dinar 14 января 2020, 23:03

      чего? ну или Зидан лютый везунчик, что взял три ЛЧ подряд, напомни, кто за последние лет 20 добился подобного, либо, кажется у тебя стоит фотография давнего состава Барселоны, из-за зависти, ну а как еще, говоришь хе рн ю, чтобы как-то оправдать сей факт в своих глазах

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