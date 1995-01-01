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    Sport Arena: Лунин близок к переходу в «Реал» Овьедо

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин до закрытия зимнего трансферного окна сменит команду, утверждает Sport Arena.

    По информации источника, 20-летний голкипер продолжит карьеру в «Реале» из Овьедо.

    У украинца также было предложение от «Альмерии», но он выбрал другой вариант, поскольку там ему гарантировали полноценную игровую практику.

    • «Реал» купил Лунина летом 2018 года.
    • Первую половину текущего сезона он провел в аренде в «Вальядолиде».
    • За полгода игрок принял участие только в одном матче.

    Источник: Sport Arena

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1229

      lek! 1 час назад

      А сколько шума была из за него , все сми писали украинец в реале . А на деле , вратарь в ФНЛ которых куча.

      1
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      Рейтинг: +9118

      Cules2013 > lek! 19 минут назад

      Ну, ситуация несколько сложнее.
      Во-первых, вратарей ФНЛ Реал почему-то не покупает за 8 млн евро. Во-вторых, пару лет назад Лунин входил в топ молодых игроков Европы.
      В-третьих, он и правда перспективный, но ему нужна игровая практика, а в Реале он её не получит, само собой. А что такое мыкаться по арендам знают игроки намного круче, чем Лунин. Ему всего-то 20 лет, для вратаря вообще не возраст, вся карьера впереди.
      Так можно сказать, про кого угодно, кто не смог сразу раскрыть свой потенциал, что он дно и по нему ФНЛ плачет. Аналитика 80 левела прямо.

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