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Sport Arena: Лунин близок к переходу в «Реал» Овьедо

11 января 2020, 10:57
2

Вратарь «Реала» Андрей Лунин до закрытия зимнего трансферного окна сменит команду, утверждает Sport Arena.

По информации источника, 20-летний голкипер продолжит карьеру в «Реале» из Овьедо.

У украинца также было предложение от «Альмерии», но он выбрал другой вариант, поскольку там ему гарантировали полноценную игровую практику.

  • «Реал» купил Лунина летом 2018 года.
  • Первую половину текущего сезона он провел в аренде в «Вальядолиде».
  • За полгода игрок принял участие только в одном матче.

Источник: Sport Arena

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Испания. Примера Реал Вальядолид Овьедо Лунин Андрей
Комментарии (2)
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lek!
1578731147
А сколько шума была из за него , все сми писали украинец в реале . А на деле , вратарь в ФНЛ которых куча.
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