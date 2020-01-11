Sport Arena: Лунин близок к переходу в «Реал» Овьедо

Вратарь «Реала» Андрей Лунин до закрытия зимнего трансферного окна сменит команду, утверждает Sport Arena.
По информации источника, 20-летний голкипер продолжит карьеру в «Реале» из Овьедо.
У украинца также было предложение от «Альмерии», но он выбрал другой вариант, поскольку там ему гарантировали полноценную игровую практику.
- «Реал» купил Лунина летом 2018 года.
- Первую половину текущего сезона он провел в аренде в «Вальядолиде».
- За полгода игрок принял участие только в одном матче.
Источник: Sport Arena
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