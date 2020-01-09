Мбаппе – о продлении контракта с «ПСЖ»: «Сейчас не время гнать волну»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ушел от ответа на вопрос о продлении контракта со своим клубом.

«Прежде всего я готов играть в футбол. Сейчас январь и начинается завершающая часть сезона, в которой мы будем бороться за трофеи. Думаю, сейчас не самое подходящее время гнать волну. Клуб спокоен и невозмутим, мы все движемся в одном направлении, так что говорить о внешних вещах пока не стоит», – сказал 21-летний футболист.