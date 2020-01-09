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  • Мбаппе – о продлении контракта с «ПСЖ»: «Сейчас не время гнать волну»

Мбаппе – о продлении контракта с «ПСЖ»: «Сейчас не время гнать волну»

9 января 2020, 11:35
7

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ушел от ответа на вопрос о продлении контракта со своим клубом.

«Прежде всего я готов играть в футбол. Сейчас январь и начинается завершающая часть сезона, в которой мы будем бороться за трофеи. Думаю, сейчас не самое подходящее время гнать волну. Клуб спокоен и невозмутим, мы все движемся в одном направлении, так что говорить о внешних вещах пока не стоит», – сказал 21-летний футболист.

  • Действующий контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2021/22.
  • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.
  • Форвард сыграл 107 матчей, забил 79 голов и сделал 41 ассист.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (7)
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koli4ka
1578560025
пора бы думать,чтобы лыжи из Парижу на Барселону были "заточены"...
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serppion
1578560967
Неймар в Барселоне был намного интереснее, а в ПСЖ он как на халтуре. Очень бы хотелось посмотреть Мбаппе в лучших клубах Англии или Испании. Боюсь, во Франции, в ПСЖ он так и не выйдет на вершину своего таланта. ПСЖ, мне кажется, клуб неплохой, и всё-таки "хороший ты мужик, но не орел".
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Cules2013
1578584152
Бабло, которое так бездарно слили на Коута, Дембеле и Гризманна хватило бы на Мбаппе, Канте и на сдачу взяли бы Эриксена. Вот это я понимаю трансферы. Барса не спи, чтоб тебя...
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