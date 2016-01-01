Мбаппе – о продлении контракта с «ПСЖ»: «Сейчас не время гнать волну»

Неймар в Барселоне был намного интереснее, а в ПСЖ он как на халтуре. Очень бы хотелось посмотреть Мбаппе в лучших клубах Англии или Испании. Боюсь, во Франции, в ПСЖ он так и не выйдет на вершину своего таланта. ПСЖ, мне кажется, клуб неплохой, и всё-таки "хороший ты мужик, но не орел".
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ушел от ответа на вопрос о продлении контракта со своим клубом.
«Прежде всего я готов играть в футбол. Сейчас январь и начинается завершающая часть сезона, в которой мы будем бороться за трофеи. Думаю, сейчас не самое подходящее время гнать волну. Клуб спокоен и невозмутим, мы все движемся в одном направлении, так что говорить о внешних вещах пока не стоит», – сказал 21-летний футболист.
- Действующий контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2021/22.
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.
- Форвард сыграл 107 матчей, забил 79 голов и сделал 41 ассист.