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    Мбаппе – о продлении контракта с «ПСЖ»: «Сейчас не время гнать волну»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ушел от ответа на вопрос о продлении контракта со своим клубом.

    «Прежде всего я готов играть в футбол. Сейчас январь и начинается завершающая часть сезона, в которой мы будем бороться за трофеи. Думаю, сейчас не самое подходящее время гнать волну. Клуб спокоен и невозмутим, мы все движемся в одном направлении, так что говорить о внешних вещах пока не стоит», – сказал 21-летний футболист.

    • Действующий контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2021/22.
    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.
    • Форвард сыграл 107 матчей, забил 79 голов и сделал 41 ассист.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2906

      serppion 6 минут назад

      Неймар в Барселоне был намного интереснее, а в ПСЖ он как на халтуре. Очень бы хотелось посмотреть Мбаппе в лучших клубах Англии или Испании. Боюсь, во Франции, в ПСЖ он так и не выйдет на вершину своего таланта. ПСЖ, мне кажется, клуб неплохой, и всё-таки "хороший ты мужик, но не орел".

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      Рейтинг: +1618

      koli4ka 22 минуты назад

      пора бы думать,чтобы лыжи из Парижу на Барселону были "заточены"...

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      Рейтинг: +52

      murealbest > koli4ka 20 минут назад

      Из Парижа в Мадрид ты хотел сказать

      0
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      Рейтинг: +1412

      Dizayner > murealbest 15 минут назад

      может из парижа в турин;)

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      Рейтинг: +1618

      koli4ka > murealbest 6 минут назад

      Мадрид и Барселона-это две большие разницы,так говорят в одном не без известном городе...

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