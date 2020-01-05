Мален выбыл до конца сезона из-за травмы колена. Им интересовались «Ливерпуль» и «Барселона»

Нападающий ПСВ Дониелл Мален перенес операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба.
Процесс восстановления продлится несколько месяцев, поэтому в текущем сезоне 20-летний футболист уже не сыграет.
Более того, форвард рискует пропустить чемпионат Европы 2020 года.
- В текущем сезоне Мален провел за ПСВ 25 матчей, забил 17 голов и сделал девять ассистов.
- По информации Goal.com, интерес к голландцу проявлял «Ливерпуль».
- AS сообщал о желании «Барселоны» подписать игрока.
Источник: Официальный сайт ПСВ