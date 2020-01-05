Мален выбыл до конца сезона из-за травмы колена. Им интересовались «Ливерпуль» и «Барселона»

Нападающий ПСВ Дониелл Мален перенес операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба.

Процесс восстановления продлится несколько месяцев, поэтому в текущем сезоне 20-летний футболист уже не сыграет.

Более того, форвард рискует пропустить чемпионат Европы 2020 года.