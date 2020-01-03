«Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити», набрав 58 очков в 20 матчах АПЛ

В матче 21-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.

Таким образом, мерсисайдцы с начала чемпионата набрали в 20 играх 58 очков из 60 возможных.

Как сообщает Opta, это повторение рекорда высшего английского дивизиона с тех пор, как за победу стали давать три балла.

Ранее подобное удавалось только «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18, который завершился чемпионством команды с отрывом в 19 очков от финишировавшего вторым «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» последний раз проиграл в АПЛ год назад