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    «Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити», набрав 58 очков в 20 матчах АПЛ

    В матче 21-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.

    Таким образом, мерсисайдцы с начала чемпионата набрали в 20 играх 58 очков из 60 возможных.

    Как сообщает Opta, это повторение рекорда высшего английского дивизиона с тех пор, как за победу стали давать три балла.

    Ранее подобное удавалось только «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18, который завершился чемпионством команды с отрывом в 19 очков от финишировавшего вторым «Манчестер Юнайтед».

    «Ливерпуль» последний раз проиграл в АПЛ год назад

    Источник: Opta

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    Сегодня, 08:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +535

      житель СПб 2 часа назад

      Невероятное достижение! Команды Гвардиолы и теперь Клоппа переворачивают существовавшие ранее представления о футболе. Но вот вопрос: а что потом? Свой рекорд им уже перебить будет невозможно. Как заставить себя играть на идеальный результат? Какая мотивация должна быть? Мансити показывает, что мотивация пропадает. И это естественно! Интересно, что будет показывать Ливерпуль в следующем году?

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