«Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити», набрав 58 очков в 20 матчах АПЛ

Невероятное достижение! Команды Гвардиолы и теперь Клоппа переворачивают существовавшие ранее представления о футболе. Но вот вопрос: а что потом? Свой рекорд им уже перебить будет невозможно. Как заставить себя играть на идеальный результат? Какая мотивация должна быть? Мансити показывает, что мотивация пропадает. И это естественно! Интересно, что будет показывать Ливерпуль в следующем году?
В матче 21-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.
Таким образом, мерсисайдцы с начала чемпионата набрали в 20 играх 58 очков из 60 возможных.
Как сообщает Opta, это повторение рекорда высшего английского дивизиона с тех пор, как за победу стали давать три балла.
Ранее подобное удавалось только «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18, который завершился чемпионством команды с отрывом в 19 очков от финишировавшего вторым «Манчестер Юнайтед».
«Ливерпуль» последний раз проиграл в АПЛ год назад