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  • Клопп: «Единственная проблема VAR в том, что полчаса проходит, прежде чем определят, находятся ли ногти на ногах в офсайде»

Клопп: «Единственная проблема VAR в том, что полчаса проходит, прежде чем определят, находятся ли ногти на ногах в офсайде»

2 января 2020, 17:09
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил о системе видеопомощи арбитрам.

«Это не самая большая проблема в мире. Мы хотим получить разъяснения и принять верные решения. Единственная проблема в том, что словно полчаса проходит, прежде чем определят, находятся ли ногти на ногах в офсайде. Но это решение.

Была встреча с УЕФА, принято решение сделать линию офсайда шире. Я хотел бы этого. Процесс не займет много времени, решения по офсайдам станут лучше», – сказал Клопп.

Клопп: «Предпочел бы, чтобы судьи подходили к экрану VAR. Не знаю, почему это не используется»


Источник: Liverpool Echo
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (1)
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Давид59
1577978036
Да-да. И у нас такое было. У Мака были ногти в офсайде. Есть такая проблема
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