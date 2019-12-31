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    Клопп: «Единственная проблема VAR в том, что полчаса проходит, прежде чем определят, находятся ли ногти на ногах в офсайде»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил о системе видеопомощи арбитрам.

    «Это не самая большая проблема в мире. Мы хотим получить разъяснения и принять верные решения. Единственная проблема в том, что словно полчаса проходит, прежде чем определят, находятся ли ногти на ногах в офсайде. Но это решение.

    Была встреча с УЕФА, принято решение сделать линию офсайда шире. Я хотел бы этого. Процесс не займет много времени, решения по офсайдам станут лучше», – сказал Клопп.

    Клопп: «Предпочел бы, чтобы судьи подходили к экрану VAR. Не знаю, почему это не используется»


    Источник: Liverpool Echo

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    Сегодня, 17:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1351

      Давид59 23 минуты назад

      Да-да. И у нас такое было. У Мака были ногти в офсайде. Есть такая проблема

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