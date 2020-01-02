Клопп: «Единственная проблема VAR в том, что полчаса проходит, прежде чем определят, находятся ли ногти на ногах в офсайде»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил о системе видеопомощи арбитрам.

«Это не самая большая проблема в мире. Мы хотим получить разъяснения и принять верные решения. Единственная проблема в том, что словно полчаса проходит, прежде чем определят, находятся ли ногти на ногах в офсайде. Но это решение.

Была встреча с УЕФА, принято решение сделать линию офсайда шире. Я хотел бы этого. Процесс не займет много времени, решения по офсайдам станут лучше», – сказал Клопп.

Клопп: «Предпочел бы, чтобы судьи подходили к экрану VAR. Не знаю, почему это не используется»



