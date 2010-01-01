Клопп: «Предпочел бы, чтобы судьи подходили к экрану VAR. Не знаю, почему это не используется»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о работе системы видеопомощи арбитрам VAR в АПЛ.

«VAR – это про принятие решений. Я бы предпочел, чтобы судьи подходили к экрану, потому что он находится прямо рядом с нами и никогда не используется. Я не знаю, почему», – сказал Клопп.

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