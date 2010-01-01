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    Клопп: «Предпочел бы, чтобы судьи подходили к экрану VAR. Не знаю, почему это не используется»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о работе системы видеопомощи арбитрам VAR в АПЛ.

    «VAR – это про принятие решений. Я бы предпочел, чтобы судьи подходили к экрану, потому что он находится прямо рядом с нами и никогда не используется. Я не знаю, почему», – сказал Клопп.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1226

      gor77 1 час назад

      В хоккее, волейболе, баскетболе - в спорных моментах судья-рефери спокойно подходят к видео монитору - смотрят и принимают верное решение! И это действует уже давно в этих видах спорта!
      И никто не спорит!
      Вопрос в другом - именно в хоккее, волейболе, баскетболе - идёт чистое время, а не как в футболе - общее!

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