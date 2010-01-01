Клопп: «Предпочел бы, чтобы судьи подходили к экрану VAR. Не знаю, почему это не используется»

В хоккее, волейболе, баскетболе - в спорных моментах судья-рефери спокойно подходят к видео монитору - смотрят и принимают верное решение! И это действует уже давно в этих видах спорта!
И никто не спорит!
Вопрос в другом - именно в хоккее, волейболе, баскетболе - идёт чистое время, а не как в футболе - общее!
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о работе системы видеопомощи арбитрам VAR в АПЛ.
«VAR – это про принятие решений. Я бы предпочел, чтобы судьи подходили к экрану, потому что он находится прямо рядом с нами и никогда не используется. Я не знаю, почему», – сказал Клопп.
Гвардиола: «Каждый тур АПЛ превращается в хаос из-за ВАР»