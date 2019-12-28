Линекер: «Поздравления «Ливерпулю» с титулом АПЛ»

Бывший футболист сборной Англии, а ныне ТВ-эксперт Гари Линекер считает, что «Ливерпуль» уже сейчас, после первого круга, обеспечил себе итоговое место в АПЛ. Он поздравил команду Юргена Клоппа в социальной сети.

«Поздравления «Ливерпулю» с выигрышем первого в своей истории титула Премьер-лиги», – написал Линекер.