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Линекер: «Поздравления «Ливерпулю» с титулом АПЛ»

28 декабря 2019, 01:23
7

Бывший футболист сборной Англии, а ныне ТВ-эксперт Гари Линекер считает, что «Ливерпуль» уже сейчас, после первого круга, обеспечил себе итоговое место в АПЛ. Он поздравил команду Юргена Клоппа в социальной сети.

«Поздравления «Ливерпулю» с выигрышем первого в своей истории титула Премьер-лиги», – написал Линекер.

  • «Ливерпуль» выиграл первый круг с 13-очковым отрывом.
  • Последний раз ливерпульцы брали чемпионат Англии в 1990 году.
  • На прошлой неделе «Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира.

Источник: твиттер Гари Линекера
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Линекер Гари
Комментарии (7)
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jocercrazy
1577490134
еще рано поздравлять еще играть полчемпионата все что угодно может произойти и не такой гандикап отыгрывали в нац.чемпионатах
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jocercrazy
1577490387
помню в испании был случай когда барса опережала реал после 17 туров на 16 очков в итоге реал к концу сезона сократив отставание из 16 очков до 2! А в 37 туре выиграл класико 2:1 опередил барсу на очко, потом в 38 выиграл 3:0 а барса последний матч сыграла 1:1 выиграл титул вот так бывает!
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de bruyne
1577493056
Я в это поверил бы если эт была другая лига... ну защита мс дно... но эт апл тут руки не отпускают даже при 0:4
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mihail200606
1577504951
Да рано..
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Oldtrafford83
1577515827
Ещё конечно рано,но к сожалению всё к этому идёт.
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