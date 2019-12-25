Медведев: «Надеюсь, Дзюба будет поднимать свой уровень и дальше. Нам предстоит исправлять ошибки нынешней Лиги чемпионов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал признание форварда Артема Дзюбы лучшим игроком 2019 года.
«Дзюбу второй год признали лучшим в голосовании менеджеров, тренеров и игроков. Такое бывает нечасто. Хочется от души поздравить Артема, что я уже сделал. Надеюсь, он не только сохранит этот уровень, но будет поднимать его и дальше. Тем более, в будущем году нам предстоит исправлять ошибки нынешней Лиги чемпионов», – заявил функционер.
- Дзюба был признан лучшим футболистом России 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс».
- Весной 31-летнему форварду торжественно вручат российский «Золотой мяч».
- Дзюба выиграл эту награду во второй раз подряд. Он стал первым игроком, которому это удалось.
- В текущем сезоне игрок «Зенита» провел 26 матчей, забил 13 голов и сделал 11 ассистов.
- «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ.
Источник: «Р-Спорт»