Медведев: «Надеюсь, Дзюба будет поднимать свой уровень и дальше. Нам предстоит исправлять ошибки нынешней Лиги чемпионов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал признание форварда Артема Дзюбы лучшим игроком 2019 года.

«Дзюбу второй год признали лучшим в голосовании менеджеров, тренеров и игроков. Такое бывает нечасто. Хочется от души поздравить Артема, что я уже сделал. Надеюсь, он не только сохранит этот уровень, но будет поднимать его и дальше. Тем более, в будущем году нам предстоит исправлять ошибки нынешней Лиги чемпионов», – заявил функционер.