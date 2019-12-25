Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Медведев: «Надеюсь, Дзюба будет поднимать свой уровень и дальше. Нам предстоит исправлять ошибки нынешней Лиги чемпионов»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал признание форварда Артема Дзюбы лучшим игроком 2019 года.

    «Дзюбу второй год признали лучшим в голосовании менеджеров, тренеров и игроков. Такое бывает нечасто. Хочется от души поздравить Артема, что я уже сделал. Надеюсь, он не только сохранит этот уровень, но будет поднимать его и дальше. Тем более, в будущем году нам предстоит исправлять ошибки нынешней Лиги чемпионов», – заявил функционер.

    • Дзюба был признан лучшим футболистом России 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс».
    • Весной 31-летнему форварду торжественно вручат российский «Золотой мяч».
    • Дзюба выиграл эту награду во второй раз подряд. Он стал первым игроком, которому это удалось.
    • В текущем сезоне игрок «Зенита» провел 26 матчей, забил 13 голов и сделал 11 ассистов.
    • «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:28
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +917

      Frankfurt Am Main 9 минут назад

      Медведева кто-то пиарит, видно с километра!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22398

      gol_kak_sokol 23 минуты назад

      ..."в будущем году нам предстоит исправлять ошибки нынешней Лиги чемпионов..."
      Да уж, ЛЧ сильно в вас ошиблась.
      Косноязычий бомж, то футбольным богам грозит, то ошибки ЛЧ исправляет. Тай же дебил, как зюба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36378

      portero 25 минут назад

      он максимум уже показал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      паха1991 28 минут назад

      куда дальше то??)))Артем далеко не Франческо и не Джиджи.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3545

      САДЫЧОК 48 минут назад

      Игра на Дзюбу-это Блевотина! Это уровень Фнл.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15245

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Продайте его в Казань, к другу. Чтобы Азмуну не мешал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Питерский князь 54 минуты назад

      А может, вы Дриусси на осрие поставите?
      Тогда, игра будет быстрее.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36378

      portero > Питерский князь 24 минуты назад

      Кокорин должен же уже играть

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106835
    #2
    Chernyi Lis
    79411
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74888
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru