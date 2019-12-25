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  • Медведев: «Надеюсь, Дзюба будет поднимать свой уровень и дальше. Нам предстоит исправлять ошибки нынешней Лиги чемпионов»

Медведев: «Надеюсь, Дзюба будет поднимать свой уровень и дальше. Нам предстоит исправлять ошибки нынешней Лиги чемпионов»

25 декабря 2019, 17:28
23

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал признание форварда Артема Дзюбы лучшим игроком 2019 года.

«Дзюбу второй год признали лучшим в голосовании менеджеров, тренеров и игроков. Такое бывает нечасто. Хочется от души поздравить Артема, что я уже сделал. Надеюсь, он не только сохранит этот уровень, но будет поднимать его и дальше. Тем более, в будущем году нам предстоит исправлять ошибки нынешней Лиги чемпионов», – заявил функционер.

  • Дзюба был признан лучшим футболистом России 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс».
  • Весной 31-летнему форварду торжественно вручат российский «Золотой мяч».
  • Дзюба выиграл эту награду во второй раз подряд. Он стал первым игроком, которому это удалось.
  • В текущем сезоне игрок «Зенита» провел 26 матчей, забил 13 голов и сделал 11 ассистов.
  • «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (23)
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САДЫЧОК
1577285416
Игра на Дзюбу-это Блевотина! Это уровень Фнл.
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3a zenit
1577290184
да ему уже на пенсию пора...насколько в РФ все футболисты такое дерьмо что Дзюба лучший среди них.Получают в месяц по 1-5 лямов и нахер им ничего не надо доказывать.
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erma
1577290356
Понятно, что есть куда рости, видимо борьба за третье место в ЛЧ в следующем году?
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Garrincha58
1577293216
в этом возрасте только Роналду растёт в мастерстве но Дзюбе это не под силу
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david17
1577295588
В лч дзюба свой уровень показал настоящий
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rash1959
1577298391
Дерево будет ещё деревяннее?
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Граф2019
1577300852
подымать свой уровень? а что у него не стоит?
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Frankfurt Am Main
1577316081
Ещё раз скажу что этот директор просто пиарщик
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Томик
1577325102
Куда там ещё поднимать? На пенсию пора скоро. Так, лебединая песня была. Да и не хватит ему Кутеповых, чтобы ими голы забивать.
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zigbert
1577537954
Прогресса от него трудно ожидать.
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