«Ювентус» сыграет с «Лацио» в матче за Суперкубок Италии в специальных футболках на арабском языке

«Ювентус» показал форму, в которой игроки команды выйдут на поле в матче за Суперкубок Италии против «Лацио».

Фамилии на футболках туринцев будут нанесены на арабском языке, а номера украсит арабская вязь.

Дизайн экипировки разрабатывался в сотрудничестве с известным художником саудовско-марокканской каллиграфии Шакером Кашгари.

Una maglia speciale per la #Supercoppa Italiana!



Scoprite perché https://t.co/oPjoVy1E9h

On sale, now https://t.co/2WXK36SwpO#JuveLazio #LiveAhead pic.twitter.com/sjscdv0iMI