«Ювентус» сыграет с «Лацио» в матче за Суперкубок Италии в специальных футболках на арабском языке

«Ювентус» показал форму, в которой игроки команды выйдут на поле в матче за Суперкубок Италии против «Лацио».
Фамилии на футболках туринцев будут нанесены на арабском языке, а номера украсит арабская вязь.
Дизайн экипировки разрабатывался в сотрудничестве с известным художником саудовско-марокканской каллиграфии Шакером Кашгари.
- Матч состоится в воскресенье в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
- Начало встречи – в 19:45 по московскому времени.
Una maglia speciale per la #Supercoppa Italiana!— JuventusFC (@juventusfc) December 20, 2019
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