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  • «Ювентус» сыграет с «Лацио» в матче за Суперкубок Италии в специальных футболках на арабском языке

«Ювентус» сыграет с «Лацио» в матче за Суперкубок Италии в специальных футболках на арабском языке

21 декабря 2019, 11:11
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«Ювентус» показал форму, в которой игроки команды выйдут на поле в матче за Суперкубок Италии против «Лацио».

Фамилии на футболках туринцев будут нанесены на арабском языке, а номера украсит арабская вязь.

Дизайн экипировки разрабатывался в сотрудничестве с известным художником саудовско-марокканской каллиграфии Шакером Кашгари.

  • Матч состоится в воскресенье в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
  • Начало встречи – в 19:45 по московскому времени.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»
Италия. Серия А Ювентус Лацио
Комментарии (1)
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AHTUNGBOL
1576925204
И как люди в остальном мире должны реагировать на это, это же угнетение по филологическому признаку...
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