Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер молодежки «Ливерпуля» – после разгрома от «Астон Виллы»: «Думаю, мы были великолепны»

Тренер молодежки «Ливерпуля» – после разгрома от «Астон Виллы»: «Думаю, мы были великолепны»

18 декабря 2019, 01:33
3

Тренер молодежной команды «Ливерпуля» Нил Критчли подвел итоги матча 1/4 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы».

  • Мерсисайдцы играли дублирующим составом, поскольку футболисты основы отправились в Катар для участия в клубном чемпионате мира.
  • Бирмингемская команда победила со счетом 5:0.

«Думаю, мы были великолепны. Мы замечательно начали, у нас было несколько моментов сразу после стартового свистка. Нам не повезло с пропущенными голами. Это был невероятный вечер, никто не хотел, чтобы он заканчивался. Мы получили невероятную поддержку.

Игроки «Астон Виллы» вели себя первоклассно. Дин Смит и Джон Терри зашли в нашу раздевалку и сказали: «Продолжайте в том же духе, удачи». Они пожелали нам всего наилучшего. Мы с игроками запомним этот момент на всю жизнь.

Некоторые игроки показали свой потенциал однажды сыграть за «Ливерпуль» в АПЛ. Они будут знать, что это было частью их пути. Я очень горд», – сказал Критчли.

Источник: BBC
Англия. Кубок лиги Астон Вилла Ливерпуль
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vitvik
1576624981
Не горевать же мальчишкам, из-за поражения от взрослых.
Ответить
JackBruce
1576649538
По очень многим показателям Ливер превзошел Виллу. Однако тактически Вилла превзошла молодых.
Ответить
ALEX TARAN
1576651333
Вот это ржачь...)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+