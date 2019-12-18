Тренер молодежки «Ливерпуля» – после разгрома от «Астон Виллы»: «Думаю, мы были великолепны»

Тренер молодежной команды «Ливерпуля» Нил Критчли подвел итоги матча 1/4 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы».

Мерсисайдцы играли дублирующим составом, поскольку футболисты основы отправились в Катар для участия в клубном чемпионате мира.

Бирмингемская команда победила со счетом 5:0.

«Думаю, мы были великолепны. Мы замечательно начали, у нас было несколько моментов сразу после стартового свистка. Нам не повезло с пропущенными голами. Это был невероятный вечер, никто не хотел, чтобы он заканчивался. Мы получили невероятную поддержку.

Игроки «Астон Виллы» вели себя первоклассно. Дин Смит и Джон Терри зашли в нашу раздевалку и сказали: «Продолжайте в том же духе, удачи». Они пожелали нам всего наилучшего. Мы с игроками запомним этот момент на всю жизнь.

Некоторые игроки показали свой потенциал однажды сыграть за «Ливерпуль» в АПЛ. Они будут знать, что это было частью их пути. Я очень горд», – сказал Критчли.