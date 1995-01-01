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    Тренер молодежки «Ливерпуля» – после разгрома от «Астон Виллы»: «Думаю, мы были великолепны»

    Тренер молодежной команды «Ливерпуля» Нил Критчли подвел итоги матча 1/4 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы».

    • Мерсисайдцы играли дублирующим составом, поскольку футболисты основы отправились в Катар для участия в клубном чемпионате мира.
    • Бирмингемская команда победила со счетом 5:0.

    «Думаю, мы были великолепны. Мы замечательно начали, у нас было несколько моментов сразу после стартового свистка. Нам не повезло с пропущенными голами. Это был невероятный вечер, никто не хотел, чтобы он заканчивался. Мы получили невероятную поддержку.

    Игроки «Астон Виллы» вели себя первоклассно. Дин Смит и Джон Терри зашли в нашу раздевалку и сказали: «Продолжайте в том же духе, удачи». Они пожелали нам всего наилучшего. Мы с игроками запомним этот момент на всю жизнь.

    Некоторые игроки показали свой потенциал однажды сыграть за «Ливерпуль» в АПЛ. Они будут знать, что это было частью их пути. Я очень горд», – сказал Критчли.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 01:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1647

      vitvik 33 минуты назад

      Не горевать же мальчишкам, из-за поражения от взрослых.

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