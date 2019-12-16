Определены даты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА опубликовала точное расписание первых и ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Первые матчи:
- 18 февраля: «Боруссия» – «ПСЖ», «Атлетико» – «Ливерпуль»
- 19 февраля: «Аталанта» – «Валенсия», «Тоттенхэм» – «Лейпциг»
- 25 февраля: «Челси» – «Бавария», «Наполи» – «Барселона»
- 26 февраля: «Реал» – «Ман Сити», «Лион» – «Ювентус»
Ответные матчи:
- 10 марта: «Валенсия» – «Аталанта», «Лейпциг» – «Тоттенхэм»
- 11 марта: «ПСЖ» – «Боруссия», «Ливерпуль» – «Атлетико»
- 17 марта: «Ман Сити» – «Реал», «Ювентус» – «Лион»
- 18 марта: «Бавария» – «Челси», «Барселона» – «Наполи»
⚡ Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Атлетико»
Источник: сайт УЕФА