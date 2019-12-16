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Определены даты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

16 декабря 2019, 16:28

УЕФА опубликовала точное расписание первых и ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первые матчи:

  • 18 февраля: «Боруссия» – «ПСЖ», «Атлетико» – «Ливерпуль»
  • 19 февраля: «Аталанта» – «Валенсия», «Тоттенхэм» – «Лейпциг»
  • 25 февраля: «Челси» – «Бавария», «Наполи» – «Барселона»
  • 26 февраля: «Реал» – «Ман Сити», «Лион» – «Ювентус»

Ответные матчи:

  • 10 марта: «Валенсия» – «Аталанта», «Лейпциг» – «Тоттенхэм»
  • 11 марта: «ПСЖ» – «Боруссия», «Ливерпуль» – «Атлетико»
  • 17 марта: «Ман Сити» – «Реал», «Ювентус» – «Лион»
  • 18 марта: «Бавария» – «Челси», «Барселона» – «Наполи»

⚡ Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Атлетико»


Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов
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