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    Определены даты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

    УЕФА опубликовала точное расписание первых и ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Первые матчи:

    • 18 февраля: «Боруссия» – «ПСЖ», «Атлетико» – «Ливерпуль»
    • 19 февраля: «Аталанта» – «Валенсия», «Тоттенхэм» – «Лейпциг»
    • 25 февраля: «Челси» – «Бавария», «Наполи» – «Барселона»
    • 26 февраля: «Реал» – «Ман Сити», «Лион» – «Ювентус»

    Ответные матчи:

    • 10 марта: «Валенсия» – «Аталанта», «Лейпциг» – «Тоттенхэм»
    • 11 марта: «ПСЖ» – «Боруссия», «Ливерпуль» – «Атлетико»
    • 17 марта: «Ман Сити» – «Реал», «Ювентус» – «Лион»
    • 18 марта: «Бавария» – «Челси», «Барселона» – «Наполи»

    ⚡ Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Атлетико»


    Источник: сайт УЕФА

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