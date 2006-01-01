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    ЦСКА набрал пять очков в группе Лиге Европы и повторил антирекорд «Спартака»

    ЦСКА победил «Эспаньол» (1:0) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

    Московский клуб набрал пять очков и занял четвертое место в группе H. Армейцы один раз победили, два раза сыграли вничью и трижды проиграли.

    ЦСКА повторил антирекорд российских команд в Лиге Европы, который был установлен «Спартаком» в прошлом сезоне.

    • ЦСКА играл в одной группе с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».
    • Соперники «Спартака» – «Рапид», «Вильярреал» и «Рейнджерс».

    Давайте вместе разберемся, почему наши клубы провалились в еврокубках

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии12
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      Рейтинг: +31257

      Полная Канистра 16 минут назад

      каканули все как один на большой горшок !!!!!!!!!!!!!!!!! привет рфс и иже с ними чинуши питттарассссс…… ссы не ссы у нас как всегда всё пучком не правда ли дюков

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      Рейтинг: +1379

      Дедуктор 29 минут назад

      Позор начался с Арсенала. Потом обгадился в очередной раз Спартак. Потом европейские андердоги начали в дерьмо макать Краснодар и ЦСКА.
      Потом обгадился Локо, а на финишной ленточке и Зенит обосрался.
      Это футбол, паньмаишь.
      Или - пи да ра сы?

      1
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      Рейтинг: +896

      evgevg13 44 минуты назад

      Вам что- писать больше нечего, как о конвульсиях наших клубов на евротурнирах? Напишите ещё, что ни одна команда из ФНЛ не набрала ни одного очка в ЛЧ и ЛЕ, потому, что там не выступали. Вот сенсация будет...

      1
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      Рейтинг: +10780

      vka1970 48 минут назад

      То ли ещё будет, пока в стране газпромовское руководство.

      2
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      Рейтинг: +7278

      Вомбат 1 час назад

      Да все повторили свои антирекорды - то ли еще будет, когда введут новый суперлимит. Ничего позитивного не делают чиновники для футбола в России, а вот вред приносят ощутимый. Враги народа.

      2
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      Рейтинг: +13070

      bset 1 час назад

      Ну ничего, скоро всю страну ждут рекорды) Главное лимит ужесточить и зарплату россиянам поднять, чтобы точно никуда не уезжали. Вот тогда заживем.

      2
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      Рейтинг: +1945

      Борат 1 час назад

      стыдно за коней, но за хряков ещё стыднее!!!!

      0
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      Рейтинг: +10963

      vladimir-7 > Борат 1 час назад

      СТЫДНЕЕ, откуда ты берешь эти слова? Хотя понятно. Когда
      тебе будет очень хорошо, то пиши ХОРОШЕЕ. Ну это так, на будущее и для профилактики.

      7
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      Рейтинг: +5709

      Старикан > vladimir-7 1 час назад

      Не трогай больного -пусть пишет всё о чём хочет!

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      Рейтинг: +10963

      vladimir-7 > Старикан 1 час назад

      Да я не против, пусть пишет, лишь бы других не заразил.

      3
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      Рейтинг: +4

      grian > Борат 33 минуты назад

      Читать всем! В провинциальной психушке появился уникальный пациент. Утверждает, что зовут его "борат", по профессии он ветеринар, что он стыдлив и стеснителен.

      2
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      Рейтинг: +31257

      Полная Канистра > Борат 13 минут назад

      слышь петух за твоих ещё позорнее мля сколько пели про всю хрень знаменитость в Европе а вас как ты любишь говорить отпердолили во все щели

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