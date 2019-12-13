ЦСКА набрал пять очков в группе Лиге Европы и повторил антирекорд «Спартака»

ЦСКА победил «Эспаньол» (1:0) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Московский клуб набрал пять очков и занял четвертое место в группе H. Армейцы один раз победили, два раза сыграли вничью и трижды проиграли.
ЦСКА повторил антирекорд российских команд в Лиге Европы, который был установлен «Спартаком» в прошлом сезоне.
- ЦСКА играл в одной группе с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».
- Соперники «Спартака» – «Рапид», «Вильярреал» и «Рейнджерс».
Давайте вместе разберемся, почему наши клубы провалились в еврокубках
Источник: «Бомбардир»