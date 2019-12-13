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  • ЦСКА набрал пять очков в группе Лиге Европы и повторил антирекорд «Спартака»

ЦСКА набрал пять очков в группе Лиге Европы и повторил антирекорд «Спартака»

13 декабря 2019, 10:15
59

ЦСКА победил «Эспаньол» (1:0) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

Московский клуб набрал пять очков и занял четвертое место в группе H. Армейцы один раз победили, два раза сыграли вничью и трижды проиграли.

ЦСКА повторил антирекорд российских команд в Лиге Европы, который был установлен «Спартаком» в прошлом сезоне.

  • ЦСКА играл в одной группе с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».
  • Соперники «Спартака» – «Рапид», «Вильярреал» и «Рейнджерс».

Давайте вместе разберемся, почему наши клубы провалились в еврокубках

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ЦСКА Спартак
Комментарии (59)
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bset
1576222463
Ну ничего, скоро всю страну ждут рекорды) Главное лимит ужесточить и зарплату россиянам поднять, чтобы точно никуда не уезжали. Вот тогда заживем.
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Вомбат
1576223292
Да все повторили свои антирекорды - то ли еще будет, когда введут новый суперлимит. Ничего позитивного не делают чиновники для футбола в России, а вот вред приносят ощутимый. Враги народа.
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vka1970
1576224947
То ли ещё будет, пока в стране газпромовское руководство.
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Дедуктор
1576226096
Позор начался с Арсенала. Потом обгадился в очередной раз Спартак. Потом европейские андердоги начали в дерьмо макать Краснодар и ЦСКА. Потом обгадился Локо, а на финишной ленточке и Зенит обосрался. Это футбол, паньмаишь. Или - пи да ра сы?
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Полная Канистра
1576226868
каканули все как один на большой горшок !!!!!!!!!!!!!!!!! привет рфс и иже с ними чинуши питттарассссс…… ссы не ссы у нас как всегда всё пучком не правда ли дюков
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NEONFOL
1576228424
это наш уровень, привыкайте, и нечего им платить за это, сами виноваты, такие зарплаты космические и бестолку, платите в 10 раз меньше и толк будет, не сразу, но стремление появится, а так бездарно уехали после таких матчей на мальдивы и в ус не дуют, а вы сидите обсуждайте
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hunta
1576232213
Дата Матч Счет Турнир . 1 2002.11.12 Валенсия (Валенсия, Испания) vs СПАРТАК 3:0 Лига Чемпионов 2 2002.11.05 СПАРТАК vs Базель (Базель, Швейцария) 0:2 Лига Чемпионов 3 2002.10.22 СПАРТАК vs Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) 1:3 Лига Чемпионов 4 2002.10.02 Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) vs СПАРТАК 5:0 Лига Чемпионов 5 2002.09.25 СПАРТАК vs Валенсия (Валенсия, Испания) 0:3 ЛигаЧемпионов 6 2002.09.17 Базель (Базель, Швейцария) vs СПАРТАК 2:0 Лига Чемпионов И В Н П Мячи 6 0 0 6 1 - 18 Как такое можно побить?
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SPbZenit12
1576232256
Даже тут рекорды Спартака можно побить.
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qaze27
1576234333
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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краббб
1576237400
Цска не о чем как был так и остался
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