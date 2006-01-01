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    Лига Европы. ЦСКА завершил выступление в еврокубках гостевой победой над «Эспаньолом»

    В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях минимально обыграл «Эспаньол».

    Единственный гол в игре забил полузащитник армейцев Никола Влашич. Хорват отличился на 84-й минуте.

    Несмотря на победу, московская команда финишировала на последнем месте в группе, а испанцы выиграли квартет.

    Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

    Эспаньол (Испания) – ЦСКА (Россия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Влашич, 84.

    «Эспаньол»: Прието, Пипа, Хави Лопес, Налдо (Кальери, 86), Педроса, Пьятти (Гранеро, 72), Лосано, Итурраспе, Льюис Лопес, Кампусано (У Лэй, 46), Феррейра.

    ЦСКА: Помазун, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов (Щенников, 81), Влашич (Бийол, 86), Кучаев (Сигурдссон, 78), Чалов.

    Предупреждения: нет – Обляков, 71; Магнуссон, 73; Карпов, 76; Дивеев, 77.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:54
    Комментарии35
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      Рейтинг: +2081

      Derzkiy1 1 час назад

      ЦСКА 3 месяца у ворот соперника играть учиться нужно и от Кучаева избавиться , тогда чемпионами могут стать

      -1
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      Рейтинг: +1924

      Nerlinger 1 час назад

      Команда - Мучение! И сами мучаются и болельщиков!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      Граф2019 1 час назад

      в зимнюю спячку ребята! пока...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2333

      knikos 1 час назад

      Влашич : " Задолбали эти олухи , дай-ка сам что-нибудь сварганю" .

      1
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      Рейтинг: +5746

      GoLenaStop 1 час назад

      Из года в год всё идёт по одному сценарию - судьи с мудьями вытягивают за уши наши одни и те же богатые команды в еврозону, и там они все поголовно обсираются перед откровенными середняками.... А призовые за участие получают.
      И вновь продолжается бой....
      И сердцу тревожно в груди...
      Паразиты, когда ИГРАТЬ начнёте?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      vitvik 1 час назад

      Повергли мощный «Эспаньол», претендующий на 19-е место в Примере. Круто! «Зенит» просрал бы.

      2
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      ...
      Рейтинг: +426

      FCTB > vitvik 1 час назад

      а Спартак?)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +426

      FCTB > vitvik 1 час назад

      Прежде, чем говорить о других командах следи за своей

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      prtcs 1 час назад

      Слабое утешение провального выступления! Но все равно молодцы, не бросили играть.

      2
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      Рейтинг: +2333

      knikos 1 час назад

      Кончалов - Лопырёв N° 2

      -2
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      Рейтинг: +8947

      DeStar 1 час назад

      реализация ну просто ******. Я успел посмотреть только последние 30 минут игры. цска должен быть забивать минимум 3, как в 1 на 1 и 2 на 1 ******** ... не известно ,а потом думаю где результат... хаят тренера и прочих( хотя гончаренко,я считаю, уже по тонкой нитке ходит), но если олени не могут забить 2-3 гола в пустые за игру.. то с кого спрос ?

      2
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      Рейтинг: +132

      "Локо" в атаке 1 час назад

      Один бухой русский мужик переорал весь стадион)) В трансляции на ТВ постоянно было "ВПЕЕРЁЁДД ДАВААЙ!!! ВПЕРЁД ДАВАЙ!!!"))) Без него парни на поле не вывезли бы:)

      6
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      Рейтинг: +781

      нейтральныйкакникто > "Локо" в атаке 1 час назад

      Почему именно БУХОЙ РУССКИЙ МУЖИК , может это Ганчаренко указания давал?

      2
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      Рейтинг: +4244

      Владислав Vlad > нейтральныйкакникто 1 час назад

      Ну, написали же - Бухой мужик. А Гончаренко не мужик?)))
      Ну, да. Он же не русский)))

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      Рейтинг: +132

      "Локо" в атаке > нейтральныйкакникто 1 час назад

      Белорусский бухой Гончаренко)) Мейби))

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      Рейтинг: +5746

      GoLenaStop > "Локо" в атаке 1 час назад

      Ребята! Классный у вас получился перепис!
      Всем +++ за юмор и доставленное удовольствие.!

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      Рейтинг: +781

      нейтральныйкакникто > GoLenaStop 17 минут назад

      Как в ЦСКА Слуцкий у бровки кричал -МУСА ДАВАЙ БЕГИ БЕЙ ДАВАЙ

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