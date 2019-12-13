Лига Европы. ЦСКА завершил выступление в еврокубках гостевой победой над «Эспаньолом»

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях минимально обыграл «Эспаньол».

Единственный гол в игре забил полузащитник армейцев Никола Влашич. Хорват отличился на 84-й минуте.

Несмотря на победу, московская команда финишировала на последнем месте в группе, а испанцы выиграли квартет.

Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

Эспаньол (Испания) – ЦСКА (Россия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Влашич, 84.

«Эспаньол»: Прието, Пипа, Хави Лопес, Налдо (Кальери, 86), Педроса, Пьятти (Гранеро, 72), Лосано, Итурраспе, Льюис Лопес, Кампусано (У Лэй, 46), Феррейра.

ЦСКА: Помазун, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов (Щенников, 81), Влашич (Бийол, 86), Кучаев (Сигурдссон, 78), Чалов.

Предупреждения: нет – Обляков, 71; Магнуссон, 73; Карпов, 76; Дивеев, 77.

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