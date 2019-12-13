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  • Лига Европы. ЦСКА завершил выступление в еврокубках гостевой победой над «Эспаньолом»

Лига Европы. ЦСКА завершил выступление в еврокубках гостевой победой над «Эспаньолом»

13 декабря 2019, 00:54
44

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях минимально обыграл «Эспаньол».

Единственный гол в игре забил полузащитник армейцев Никола Влашич. Хорват отличился на 84-й минуте.

Несмотря на победу, московская команда финишировала на последнем месте в группе, а испанцы выиграли квартет.

Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

Эспаньол (Испания) – ЦСКА (Россия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Влашич, 84.

«Эспаньол»: Прието, Пипа, Хави Лопес, Налдо (Кальери, 86), Педроса, Пьятти (Гранеро, 72), Лосано, Итурраспе, Льюис Лопес, Кампусано (У Лэй, 46), Феррейра.

ЦСКА: Помазун, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов (Щенников, 81), Влашич (Бийол, 86), Кучаев (Сигурдссон, 78), Чалов.

Предупреждения: нет – Обляков, 71; Магнуссон, 73; Карпов, 76; Дивеев, 77.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Эспаньол ЦСКА
Комментарии (44)
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GoLenaStop
1576187770
Ну чё, с единственной достойной победой ВСЕХ команд!
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knikos
1576187785
Один комментатор другому после подряд двух моментов с Хунчаевым , Кончаловым и Сигурдсоном: "Слушай , как это у них получается ?" Вот умора ...
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CskaMoscovv
1576187874
Ну что ж, с победой... Хотя что она дала, абсолютно ничего... Как и радости, особо нет от этого... Победили в товарищеском матче, ну и ладно
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"Локо" в атаке
1576187984
Один бухой русский мужик переорал весь стадион)) В трансляции на ТВ постоянно было "ВПЕЕРЁЁДД ДАВААЙ!!! ВПЕРЁД ДАВАЙ!!!"))) Без него парни на поле не вывезли бы:)
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DeStar
1576188123
реализация ну просто ******. Я успел посмотреть только последние 30 минут игры. цска должен быть забивать минимум 3, как в 1 на 1 и 2 на 1 ******** ... не известно ,а потом думаю где результат... хаят тренера и прочих( хотя гончаренко,я считаю, уже по тонкой нитке ходит), но если олени не могут забить 2-3 гола в пустые за игру.. то с кого спрос ?
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knikos
1576188127
Кончалов - Лопырёв N° 2
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vitvik
1576188221
Повергли мощный «Эспаньол», претендующий на 19-е место в Примере. Круто! «Зенит» просрал бы.
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makarovruslanattk
1576195748
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цена по акции.Вот все описано---------- https://bit.vodka/miopres
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Toomans
1576205631
Победили - и молодцы. Хоть кто-то победил из наших..
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Серж 69
1576210585
Молодцы,армейцы,с победой!Очень неожиданно,но приятно,что хоть кто-то смог себя проявить,запоздало,правда,увы.. Честно говоря,матч я и смотреть не стал,после всего того,что в последнем туре происходило с нашими командами,а эту игру стоило посмотреть вне всяких сомнений.Да,ничего сегодня не решалось,да всё уже было упущено раньше,но моё уважение и признание команде в том,что проявили себя,старались,бились,не смотрели обеими глазами в отпуск,не скисли,мол,какая разница,да и на выезде играем,тяжело ведь,а вышли и победили! Победа ценна сама по себе,но тут ещё и небольшой плюс в общий российский очковый запас,который очень мал и просто ничтожен в этом году.Спасибо,что были неравнодушны,молодцы!
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