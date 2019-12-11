Жезус – самый молодой бразилец, забивший в Лиге чемпионов десять голов

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус достиг отметки в десять голов в турнире. Бразилец сделал это в возрасте 22-х лет и 252-х дней.
Жезус стал самым молодым бразильцем, забившим десять голов в Лиге чемпионов. Ранее достижение принадлежало Неймару – он достиг отметки в 23 года и 75 дней.
- Последние 14 голов за «Сити» Жезус забил на чужом или нейтральном поле.
- Бразилец в Хорватии оформил хет-трик.
- Жезус выступает за «Сити» с 2017 года.
Источник: Бомбардир.ру