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  • Жезус – самый молодой бразилец, забивший в Лиге чемпионов десять голов

Жезус – самый молодой бразилец, забивший в Лиге чемпионов десять голов

11 декабря 2019, 22:35
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В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус достиг отметки в десять голов в турнире. Бразилец сделал это в возрасте 22-х лет и 252-х дней.

Жезус стал самым молодым бразильцем, забившим десять голов в Лиге чемпионов. Ранее достижение принадлежало Неймару – он достиг отметки в 23 года и 75 дней.

  • Последние 14 голов за «Сити» Жезус забил на чужом или нейтральном поле.
  • Бразилец в Хорватии оформил хет-трик.
  • Жезус выступает за «Сити» с 2017 года.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити Жезус Габриэль
Комментарии (1)
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Plyash
1576094156
Просто обалденная статистика.Константин Есенин плачет.
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