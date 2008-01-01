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    Жезус – самый молодой бразилец, забивший в Лиге чемпионов десять голов

    В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус достиг отметки в десять голов в турнире. Бразилец сделал это в возрасте 22-х лет и 252-х дней.

    Жезус стал самым молодым бразильцем, забившим десять голов в Лиге чемпионов. Ранее достижение принадлежало Неймару – он достиг отметки в 23 года и 75 дней.

    • Последние 14 голов за «Сити» Жезус забил на чужом или нейтральном поле.
    • Бразилец в Хорватии оформил хет-трик.
    • Жезус выступает за «Сити» с 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1417

      playsh 31 минуту назад

      Просто обалденная статистика.Константин Есенин плачет.

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