Жезус – самый молодой бразилец, забивший в Лиге чемпионов десять голов

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус достиг отметки в десять голов в турнире. Бразилец сделал это в возрасте 22-х лет и 252-х дней.

Жезус стал самым молодым бразильцем, забившим десять голов в Лиге чемпионов. Ранее достижение принадлежало Неймару – он достиг отметки в 23 года и 75 дней.