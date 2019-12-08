РПЛ. «Ростов» обыграл «Спартак» в Москве в заключительном матче первой части чемпионата

Завершился 19-й тур РПЛ.

Открылась программа воскресенья в Самаре, где «Крылья Советов» приняли «Урал» (2:3). Обе команды не выигрывали в турнире на протяжении пяти последних встреч (до очного матча).

Далее «Сочи» сыграл вничью с «Рубином» – 1:1.

В заключительном матче первой части чемпионата – «Спартак» – «Ростов» гости одержали крупную победу со счетом 4:1.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 22; 0:2 – Ионов, 53; 0:3 – Чистяков, 79; 1:3 – Понсе, 81; 1:4 – Зайнутдинов, 83.

Сочи – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лагатор, 39; 1:1 – Марков, 49.

Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Чернов, 21; 1:1 – Погребняк, 43; 1:2 – Погребняк, 50; 2:2 – Радоньич, 65; 2:3 – Эль Кабир, 83.

Ахмат (Грозный) – Уфа – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Алиев, 10.

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Обляков, 15; 1:1 – Ари, 63.

Тамбов – Оренбург – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Радакович, 47 (в свои ворота); 2:0 – Обухов, 65.

Удаления: нет – Зотов, 52 (вторая ж.к.).

Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Горбатенко, 48; 2:0 – Луценко, 63; 3:0 – Луценко, 78; 4:0 – Чаушич, 83.

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Азмун, 6; 2:0 – Иванович, 35; 3:0 – Дзюба, 45+1.

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