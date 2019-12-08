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    • РПЛ. «Ростов» обыграл «Спартак» в Москве в заключительном матче первой части чемпионата

    РПЛ. «Ростов» обыграл «Спартак» в Москве в заключительном матче первой части чемпионата

    Завершился 19-й тур РПЛ.

    Открылась программа воскресенья в Самаре, где «Крылья Советов» приняли «Урал» (2:3). Обе команды не выигрывали в турнире на протяжении пяти последних встреч (до очного матча).

    Далее «Сочи» сыграл вничью с «Рубином» – 1:1.

    В заключительном матче первой части чемпионата – «Спартак»«Ростов» гости одержали крупную победу со счетом 4:1.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 22; 0:2 – Ионов, 53; 0:3 – Чистяков, 79; 1:3 – Понсе, 81; 1:4 – Зайнутдинов, 83.

    Сочи – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лагатор, 39; 1:1 – Марков, 49.

    Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Чернов, 21; 1:1 – Погребняк, 43; 1:2 – Погребняк, 50; 2:2 – Радоньич, 65; 2:3 – Эль Кабир, 83.

    Ахмат (Грозный) – Уфа – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Алиев, 10.

    Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Обляков, 15; 1:1 – Ари, 63.

    Тамбов – Оренбург – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Радакович, 47 (в свои ворота); 2:0 – Обухов, 65.

    Удаления: нет – Зотов, 52 (вторая ж.к.).

    Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Горбатенко, 48; 2:0 – Луценко, 63; 3:0 – Луценко, 78; 4:0 – Чаушич, 83.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Азмун, 6; 2:0 – Иванович, 35; 3:0 – Дзюба, 45+1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.12.2019 21:00
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    Комментарии (88)
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    vitvik
    1575835021
    Если бы команда Карпина все 30 туров Играла только со «Спартаком», а остальные как обычно, у команды Карпина не было бы конкурентов по очкам. С динамоми и тамбовами им гораздо сложнее...
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    kazak161
    1575835045
    Спартак стравил всех фанатов России,но при этом проиграл по всем статьям! Фуфелы одним словом а за базар что они натворили надо отвечать!
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    kazak161
    1575835209
    Спартачи смуту ввели! не по понятиям все это!!!!!!
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    Alemann
    1575835238
    Валера, верим! ;)
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    DOCTOR PENALTY
    1575835495
    Картина маслом, картина Репина...., бл.... !
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    Бриг
    1575837760
    Спартаковским фанам это по фигу. Они заняты собой и своими проблемами. Команда им давно не интересна.
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    ВРЕМЯ и СТЕКЛО
    1575862980
    Сало с душком.
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    portero
    1575884559
    со второго места по пятое тесновато и ничего не ясно, кто нибудь может провалиться по весне.
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    sochi-2013
    1575885792
    У Динамо проклятие мамы Севидова, а у Спартака мамы Аленичева. Замаливайте хрюши свой грех!
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    ologreds
    1694987749
    numo592792
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