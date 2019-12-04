Мать Месси: «Казалось, что пятый «Золотой мяч» будет последним в карьере моего сына. Шестой – прекрасный сюрприз»

Селия Куччиттини, мать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, назвала сюрпризом завоевание сыном шестого «Золотого мяча» в карьере.

«Я невероятно счастлива. Мы не ожидали взять эту награду. Нам казалось, что пятый «Золотой мяч» будет последним в его карьере, так что это был прекрасный сюрприз.

Мы в долгу перед Аргентиной? Вся семья уже знает об этом. Но ни один человек не хочет выиграть чемпионат мира или Кубок Америки больше, чем Лионель», – сказала Куччиттини.

В голосовании за «Золотой мяч»-2019 Месси на семь баллов опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка .

. При этом аргентинца выбрали первым 61 респондент, а голландца – 69.

Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года

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