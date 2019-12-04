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  • Мать Месси: «Казалось, что пятый «Золотой мяч» будет последним в карьере моего сына. Шестой – прекрасный сюрприз»

Мать Месси: «Казалось, что пятый «Золотой мяч» будет последним в карьере моего сына. Шестой – прекрасный сюрприз»

4 декабря 2019, 22:04
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Селия Куччиттини, мать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, назвала сюрпризом завоевание сыном шестого «Золотого мяча» в карьере.

«Я невероятно счастлива. Мы не ожидали взять эту награду. Нам казалось, что пятый «Золотой мяч» будет последним в его карьере, так что это был прекрасный сюрприз.

Мы в долгу перед Аргентиной? Вся семья уже знает об этом. Но ни один человек не хочет выиграть чемпионат мира или Кубок Америки больше, чем Лионель», – сказала Куччиттини.

Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года

Месси: «Пять «Золотых мячей» Роналду? Это беспокоило меня»

Источник: CNN Radio Argentina
Испания. Примера Барселона Аргентина Месси Лионель
Комментарии (3)
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Plyash
1575491252
Мама,тебе есть чем гордиться,сын у тебя феноменальный спортсмен.Браво.
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[B.of.B.] Mr. Zugzwang
1575512134
Сюрприз - это хорошая формулировка. Иначе не назвать выбор победителем игрока который за год не выйграл ничего серьезного.
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Maxi_7
1575513698
Мама Лео молодец, конечно, скромность украшает... представляю, что сказала бы мать Роналду: "Мой сын лучший игрок во всей галактике и не признать это может только чернь и рвань, коей вы все, кстати, и являетесь, вы знали об этом? " С родственниками Криштиану(прости меня), конечно, не повезло.... с каждым новым интервью хабальной семейки начинаешь понимать откуда растут корни всего этого эгоизма...
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