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    Мать Месси: «Казалось, что пятый «Золотой мяч» будет последним в карьере моего сына. Шестой – прекрасный сюрприз»

    Селия Куччиттини, мать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, назвала сюрпризом завоевание сыном шестого «Золотого мяча» в карьере.

    «Я невероятно счастлива. Мы не ожидали взять эту награду. Нам казалось, что пятый «Золотой мяч» будет последним в его карьере, так что это был прекрасный сюрприз.

    Мы в долгу перед Аргентиной? Вся семья уже знает об этом. Но ни один человек не хочет выиграть чемпионат мира или Кубок Америки больше, чем Лионель», – сказала Куччиттини.

    Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года

    Месси: «Пять «Золотых мячей» Роналду? Это беспокоило меня»

    Источник: CNN Radio Argentina

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