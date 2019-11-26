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  • «Урал», «Крылья Советов», «Рига» и ростовский СКА сыграют в Кубке ФНЛ

«Урал», «Крылья Советов», «Рига» и ростовский СКА сыграют в Кубке ФНЛ

26 ноября 2019, 15:21
4

Клубы РПЛ примут участие в Кубке ФНЛ, который пройдет на Кипре с 14 по 27 февраля.

Во вторник прошла жеребьевка турнира.

Группа А: «Ротор», «Енисей», молодежная сборная России (не старше 20 лет), КАМАЗ.

Группа B: «Химки», «Факел», «Урал» и «Родина» (ПФЛ)

Группа С: «Чертаново», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Томь».

Группа D: «Шинник», «Мордовия», «Рига», СКА (ПФЛ).

  • В прошлом розыгрыше Кубка ФНЛ победу одержал курский «Авангард», обыгравший в финале «Ротор».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер ФНЛ
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Крылья Советов Тамбов Урал СКА-Ростов Рига
Комментарии (4)
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Ганнибал Лектор
1574781896
Лучше бы Урал в компании сильных команд на международном уровне тренировался, а то как бы не скатиться на уровень ФНЛ
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Skull_Boy
1574791803
Что там Мордовия делает, главный бомж ФНЛ, футболисты на игры в плацкарте ездят, а тут Кипр
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Алекс636363
1575071873
никчемный турнир
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evgevg13
1575624469
кубок ФНЛ и команды РПЛ и ПФЛ? Это как???
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