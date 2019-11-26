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    «Урал», «Крылья Советов», «Рига» и ростовский СКА сыграют в Кубке ФНЛ

    Клубы РПЛ примут участие в Кубке ФНЛ, который пройдет на Кипре с 14 по 27 февраля.

    Во вторник прошла жеребьевка турнира.

    Группа А: «Ротор», «Енисей», молодежная сборная России (не старше 20 лет), КАМАЗ.

    Группа B: «Химки», «Факел», «Урал» и «Родина» (ПФЛ)

    Группа С: «Чертаново», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Томь».

    Группа D: «Шинник», «Мордовия», «Рига», СКА (ПФЛ).

    • В прошлом розыгрыше Кубка ФНЛ победу одержал курский «Авангард», обыгравший в финале «Ротор».

    Источник: твиттер ФНЛ

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