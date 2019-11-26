«Урал», «Крылья Советов», «Рига» и ростовский СКА сыграют в Кубке ФНЛ

Клубы РПЛ примут участие в Кубке ФНЛ, который пройдет на Кипре с 14 по 27 февраля.

Во вторник прошла жеребьевка турнира.

Группа А: «Ротор», «Енисей», молодежная сборная России (не старше 20 лет), КАМАЗ.

Группа B: «Химки», «Факел», «Урал» и «Родина» (ПФЛ)

Группа С: «Чертаново», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Томь».

Группа D: «Шинник», «Мордовия», «Рига», СКА (ПФЛ).

В прошлом розыгрыше Кубка ФНЛ победу одержал курский «Авангард», обыгравший в финале «Ротор».