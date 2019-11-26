Мбаппе: «Я не заслуживаю «Золотой мяч» в этом году»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что в 2019 году он не заслужил звание лучшего игрока мира.

«Нужно быть реалистами, я не заслуживаю «Золотой мяч» в этом году. Есть игроки, которые сделали больше. «ПСЖ» не проявил себя в Лиге чемпионов. Конечно, на индивидуальном уровне я выиграл много трофеев, но в футбол играют не в одиночку, и я должен принять это. У меня все еще есть время, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я не спешу и не беспокоюсь по этому поводу», – сказал Мбаппе.