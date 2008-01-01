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    Мбаппе: «Я не заслуживаю «Золотой мяч» в этом году»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что в 2019 году он не заслужил звание лучшего игрока мира.

    «Нужно быть реалистами, я не заслуживаю «Золотой мяч» в этом году. Есть игроки, которые сделали больше. «ПСЖ» не проявил себя в Лиге чемпионов. Конечно, на индивидуальном уровне я выиграл много трофеев, но в футбол играют не в одиночку, и я должен принять это. У меня все еще есть время, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я не спешу и не беспокоюсь по этому поводу», – сказал Мбаппе.

    • В этому году имя обладателя «Золотого мяча» будет названо 2 декабря.
    • В прошлом году Мбаппе занял четвертое место в голосовании.

    Источник: Ouest France

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    Сегодня, 09:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2018

      Derzkiy1 5 минут назад

      4 место для него в прошлом году было завышено

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