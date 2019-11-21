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  • Петров – в символической сборной девятого-десятого туров отбора Евро-2020 по версии InStat

Петров – в символической сборной девятого-десятого туров отбора Евро-2020 по версии InStat

21 ноября 2019, 01:58
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Сервис спортивной статистики InStat опубликовал символическую сборную последних двух туров отборочного цикла Евро-2020. В нее попал защитник сборной России Сергей Петров.

Индекс россиянина – 378. Он включает в себя ряд показателей: точность передач, пробег, выигранные единоборства и другие. Лучший в символической сборной – испанец Жерар Морено с индексом 440.

  • Петров в текущем отборе провел три матча, забил гол, сделал два результативных паса.
  • В сезоне РПЛ 28-летний защитник поучаствовал в 16-и встречах, забил гол, сделал две результативные передачи.
  • Рыночная стоимость Петрова – 5 миллионов евро.

Источник: сообщество «Российские футболисты за границей» в VK
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Петров Сергей
Комментарии (1)
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Lilipyt
1574297689
Впервые Евро проходи наискучнейше! В основном посмотришь матч с сборной и потом не кого смотреть, то Англия с Черногорией, то Италия с Арменией. Нет интереса смотреть, где уже понятно кто выиграет.В добавок с жребием на плошали... Я конечно понимаю, что в федерации футбола уже привыкли знать "расстановку" команд до голосования, (отсылка к ЗМ) но остальным это чуждо...
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