Петров – в символической сборной девятого-десятого туров отбора Евро-2020 по версии InStat

Сервис спортивной статистики InStat опубликовал символическую сборную последних двух туров отборочного цикла Евро-2020. В нее попал защитник сборной России Сергей Петров.

Индекс россиянина – 378. Он включает в себя ряд показателей: точность передач, пробег, выигранные единоборства и другие. Лучший в символической сборной – испанец Жерар Морено с индексом 440.