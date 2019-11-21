Петров – в символической сборной девятого-десятого туров отбора Евро-2020 по версии InStat

Сервис спортивной статистики InStat опубликовал символическую сборную последних двух туров отборочного цикла Евро-2020. В нее попал защитник сборной России Сергей Петров.
Индекс россиянина – 378. Он включает в себя ряд показателей: точность передач, пробег, выигранные единоборства и другие. Лучший в символической сборной – испанец Жерар Морено с индексом 440.
- Петров в текущем отборе провел три матча, забил гол, сделал два результативных паса.
- В сезоне РПЛ 28-летний защитник поучаствовал в 16-и встречах, забил гол, сделал две результативные передачи.
- Рыночная стоимость Петрова – 5 миллионов евро.