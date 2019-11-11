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    Ракитич получил травму в расположении сборной Хорватии

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич получил травму в расположении сборной Хорватии.

    По информации источника, хавбек повредил ахиллово сухожилие на одной из тренировок национальной команды перед матчем отборочного турнира Евро-2020 со Словакией.

    В ближайшее время Ракитич пройдет медицинское обследование для уточнения диагноза.

    • Матч Хорватия – Словакия состоится 16 ноября в 22:45 по московскому времени.
    • Хорватам необходима как минимум ничья, чтобы выйти на Евро-2020.
    • Ракитич провел семь матчей в текущем розыгрыше Примеры, отметившись одной результативной передачей.

    Источник: AS

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