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Ракитич получил травму в расположении сборной Хорватии

12 ноября 2019, 00:20
3

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич получил травму в расположении сборной Хорватии.

По информации источника, хавбек повредил ахиллово сухожилие на одной из тренировок национальной команды перед матчем отборочного турнира Евро-2020 со Словакией.

В ближайшее время Ракитич пройдет медицинское обследование для уточнения диагноза.

  • Матч Хорватия – Словакия состоится 16 ноября в 22:45 по московскому времени.
  • Хорватам необходима как минимум ничья, чтобы выйти на Евро-2020.
  • Ракитич провел семь матчей в текущем розыгрыше Примеры, отметившись одной результативной передачей.

Источник: AS
Отбор ЧЕ-2020 Испания. Примера Барселона Хорватия Ракитич Иван
Комментарии (3)
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Cules2013
1573536081
Ракитичу здоровья. Но сейчас он в плохой форме, и это не потеря дл Барселоны. Не знаю, как там в сборной его сейчас ценят.
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Barçist
1573555152
Уходить летом надо было.Ясно же,что кто-то пострадает в п/з,Бускетс свой,Видаль на замены хорош,остаётся он,он и пострадал.То же самое у Аленьи сейчас,ещё и Рики Пуч на подходе.
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