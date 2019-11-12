Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич получил травму в расположении сборной Хорватии.
По информации источника, хавбек повредил ахиллово сухожилие на одной из тренировок национальной команды перед матчем отборочного турнира Евро-2020 со Словакией.
В ближайшее время Ракитич пройдет медицинское обследование для уточнения диагноза.
- Матч Хорватия – Словакия состоится 16 ноября в 22:45 по московскому времени.
- Хорватам необходима как минимум ничья, чтобы выйти на Евро-2020.
- Ракитич провел семь матчей в текущем розыгрыше Примеры, отметившись одной результативной передачей.
Источник: AS