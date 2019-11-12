Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич получил травму в расположении сборной Хорватии.

По информации источника, хавбек повредил ахиллово сухожилие на одной из тренировок национальной команды перед матчем отборочного турнира Евро-2020 со Словакией.

В ближайшее время Ракитич пройдет медицинское обследование для уточнения диагноза.