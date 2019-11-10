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  • Завершился 16-й тур РПЛ: «Спартак» победил, «Зенит» оторвался на пять очков ⚽

Завершился 16-й тур РПЛ: «Спартак» победил, «Зенит» оторвался на пять очков ⚽

10 ноября 2019, 22:51
89

Завершился 16-й тур российской Премьер-лиги.

Ниже – все результаты тура.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Шиманьски, 23.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Тамбов – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Сигурдарсон, 7; 1:1 – Мелкадзе, 52; 1:2 – Обухов, 71.

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Бакаев, 82 (с пенальти).

Оренбург – Уфа – 0:0

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Азмун, 64.

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – ЦСКА (Москва) – 2:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Мостовой, 7; 1:1 – Мевля, 16 (в свои ворота); 2:1 – Полоз, 45+2 (с пенальти); 2:2 – Обляков, 52; 2:3 – Чалов, 55.

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Краснодар – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Крыховяк, 41; 1:1 – Берг, 45+2.

Текстовая онлайн-трансляция

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Урал Рубин Динамо Ростов Тамбов Спартак Крылья Советов Оренбург Уфа Арсенал Зенит Сочи ЦСКА Локомотив Краснодар
Комментарии (89)
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ZENIT*****
1573308067
Быкам Победы!Тамбову Победы!Крыльям стойкости!Уфе уверенности!НАШ ЗЕНИТ,ПОБЕДИТ!!!(только без звёздной болезни!).Сочи,покажите на что способны!
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GoLenaStop
1573330088
Спартак и иже с ними опять тянут за уши, только на аренах европы истина их игры очевидна. РОСТСЕЛЬМАШ!!!!
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TOP_61
1573376398
Надеюсь,что БЫКИ победят!Краснодар вперёд!
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TOP_61
1573376770
Уфа тяжело,но победит.Зенит,если не будет ловить звёзд с неба победит.Кони должны начать показывать игру,а Сочи доказывать что они тут не лишние-упорная игра,даже не возьмусь сказать результат.Ну и Локо-Краснодар,посмотрим,порадуемся.Побеждает всегда тот,кто этого БОЛЬШЕ хочет.Удачи в игре.
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ZENIT*****
1573379385
Быкам только победы!!!
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Январь 59
1573384222
Ничего против Локо не имею, и всегда уважал Ю.Сёмина ещё с тех пор, когда он играл за Краснодарскую Кубань. Но сегодня буду болеть сейчас Краснодар. Ой!!! боюсь , что за эти слова меня опять забросают минусами.
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ZENIT*****
1573390869
С победой нас,Зенит!
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Кафель Безмозгов
1573400806
На все матчи московских команд должен быть установлен ВАР
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paracetamol
1573418243
Зенит - чемпион. По очкам и по игре тоже.
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Decorhome
1573455638
Спартак возвращает утраченные позиции. Зенит ожидаемо впереди. Локомотиву нужно постараться бежать впереди паровоза. Краснодару и ЦСКА больше стабильности. А Ростову не бояться находиться в числе лидеров
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