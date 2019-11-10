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    Завершился 16-й тур РПЛ: «Спартак» победил, «Зенит» оторвался на пять очков ⚽

    Завершился 16-й тур российской Премьер-лиги.

    Ниже – все результаты тура.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

    Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Шиманьски, 23.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Тамбов – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сигурдарсон, 7; 1:1 – Мелкадзе, 52; 1:2 – Обухов, 71.

    Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Бакаев, 82 (с пенальти).

    Оренбург – Уфа – 0:0

    Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Азмун, 64.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – ЦСКА (Москва) – 2:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Мостовой, 7; 1:1 – Мевля, 16 (в свои ворота); 2:1 – Полоз, 45+2 (с пенальти); 2:2 – Обляков, 52; 2:3 – Чалов, 55.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Краснодар – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Крыховяк, 41; 1:1 – Берг, 45+2.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2019 22:51
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +839

      Князев 11 ноября 2019, 15:44

      Я неоднократно говорил, что на встречи непосредственных конкурентов зениту нельзя назначать питерских судей. Лучше конкуренты потеряют 4 очка, чем один из них 3. Вот и отрыв...

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 ноября 2019, 10:00

      Спартак возвращает утраченные позиции. Зенит ожидаемо впереди. Локомотиву нужно постараться бежать впереди паровоза. Краснодару и ЦСКА больше стабильности. А Ростову не бояться находиться в числе лидеров

      4
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      Рейтинг: +6985

      mamba9090909 > Decorhome 11 ноября 2019, 10:57

      Спартак возвращает?! Дежа вю. Шаг вперёд - два назад. Сколько раз он уже возвращал, и никак не возвратит.))

      3
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      Рейтинг: +100

      Dmitriy 87 11 ноября 2019, 00:56

      Поздравляю ЦСКА с победой )))

      2
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      Рейтинг: +18025

      paracetamol 10 ноября 2019, 23:37

      Зенит - чемпион. По очкам и по игре тоже.

      3
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      Рейтинг: +127

      grian > paracetamol 11 ноября 2019, 10:35

      "Зенит - чемпион. По очкам и по игре тоже." Такое уже было, даже отрыв был покруче. В итоге ПШИК. Случайно не помните? Может стоит немного подождать?:)))

      1
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > grian 11 ноября 2019, 14:38

      У нас в памяти другое, как Спартак доминировал десятилетие, а потом ПШИК и на 16 лет куда-то пропал.
      Вот это все помнят очень хорошо.

      0
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 10 ноября 2019, 22:08

      Ничего еще не ясно - 6 очков разница между первой и пятой командой , а впереди зимний перерыв .

      4
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > VVM1964 10 ноября 2019, 22:09

      А еще до перерыва у Зенита в Соперниках СПАРТАК , уж он то точно отберет очки у этого лидера !!!
      )))))))))))))))))))))))))))))))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +11366

      alp > VVM1964 10 ноября 2019, 22:58

      не говори гоп..

      2
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > VVM1964 11 ноября 2019, 01:10

      здесь за вас точно вся страна будет, против этого газового беспредела

      -2
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > Вальдемар IV 11 ноября 2019, 06:58

      Шизофреники, объединяйтесь!

      5
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      Рейтинг: +459

      Завулон new new > VVM1964 11 ноября 2019, 08:07

      Помечтай....

      0
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > VVM1964 11 ноября 2019, 09:55

      Запахло "спартаковским духом"...) После пары побед вы уже мечтаете о победе над Чемпионом) Спартак в этом сезоне свой шанс упустил, проиграв на своем поле. А Зенит на своем поле можешь быть уверен очки, тем более Спартаку, не отдаст.

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      Рейтинг: +1016

      ZENIT***** 10 ноября 2019, 21:10

      Что есть,то есть.Результат на лицо.

      4
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      Рейтинг: +1016

      ZENIT***** 10 ноября 2019, 19:50

      Быки молодцы!пока ничейка.Всё впереди.

      2
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      Рейтинг: +1016

      ZENIT***** 10 ноября 2019, 19:45

      Крыховяк молодец,выбрал позицию,спокойно добил.Но это ещё 42 минута.Быки вперёд!

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      Рейтинг: +1016

      ZENIT***** 10 ноября 2019, 19:12

      А Быки уже забили,но отменили(офсайд)Тото ещё будет!

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 10 ноября 2019, 18:53

      ЦСКА молодцы, проявили характер и победили сочи и судью.

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