Завершился 16-й тур РПЛ: «Спартак» победил, «Зенит» оторвался на пять очков ⚽

Завершился 16-й тур российской Премьер-лиги.
Ниже – все результаты тура.
Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур
Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 0:0
Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Шиманьски, 23.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Тамбов – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Сигурдарсон, 7; 1:1 – Мелкадзе, 52; 1:2 – Обухов, 71.
Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Бакаев, 82 (с пенальти).
Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Азмун, 64.
Сочи – ЦСКА (Москва) – 2:3 (2:1)
Голы: 1:0 – Мостовой, 7; 1:1 – Мевля, 16 (в свои ворота); 2:1 – Полоз, 45+2 (с пенальти); 2:2 – Обляков, 52; 2:3 – Чалов, 55.
Локомотив (Москва) – Краснодар – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Крыховяк, 41; 1:1 – Берг, 45+2.
Источник: «Бомбардир»