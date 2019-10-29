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  • Хенрик Ларссон: «Деньги сыграли какую-то роль в переходе моего сына в «Спартак»

Хенрик Ларссон: «Деньги сыграли какую-то роль в переходе моего сына в «Спартак»

29 октября 2019, 21:16
22

Хенрик Ларрсон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, рассказал о причинах перехода своего сына в московский клуб из шведского «Норрчепинга».

Почему много шведских игроков едут именно в Россию? Здесь можно выделить два фактора: российский чемпионат считается серьезным турниром даже по европейским меркам. Его уровень постоянно растет. Второй фактор — финансовый. Если вы хотите привлечь высококлассного игрока, понятное дело, что ему нужно платить соответствующим образом.

В случае с моим сыном деньги «Спартака» сыграли какую-то роль. Но это — не единственный повод, почему Йордан здесь оказался. Мы с ним считаем, что местный чемпионат очень интересный. В этом сезоне я смотрю почти все игры «Спартака» и могу отметить, что интенсивность игры, физическая составляющая очень высоки. Это хороший шаг для моего сына. В будущем это ему поможет», – сказал Хенрик Ларссон.

  • В этом сезоне Ларссон-младший принял участие в 13 матчах и забил пять голов.
  • 22-летний швед перешел из «Норрчепинга» в «Спартак» за 4 млн евро летом 2019 года.

Источник: YouTube-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (22)
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Агасфер
1572376056
Спорта давно нет,остались бизнес и работа.
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Lester84
1572376829
Не какую-то, а основную
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Диктор
1572377129
Деньги решают все или почти все.
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portero
1572377625
Для всех кто приходит к нам это основной фактор.
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Из Твери Леха
1572378146
Погодите, а он разве не за РОМБИК???
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Axe111
1572388168
Какую-то лол!!! Главную и основную!!!!
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piligrim1986
1572409333
определяющую)))
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JTherry
1572418579
можно подумать в другие команды игроки приходят просто так по полю побегать за бесплатно)))) понятное дело, каждый игрок хочет заработать, тем более, играя в другой стране, главное - с какой страстью и усердием он это будет делать...
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BRO_football
1572418795
Ну хоть кто-то из легионеров признался, что он в России не из-за патриотичной любви к стране, народу и Путину. Молодец, Ларрсон. Уважаю, за честность!
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ogswowa
1572421013
в эту блевотину только за деньги и переходят
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