Хенрик Ларссон: «Деньги сыграли какую-то роль в переходе моего сына в «Спартак»

Хенрик Ларрсон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, рассказал о причинах перехода своего сына в московский клуб из шведского «Норрчепинга».

Почему много шведских игроков едут именно в Россию? Здесь можно выделить два фактора: российский чемпионат считается серьезным турниром даже по европейским меркам. Его уровень постоянно растет. Второй фактор — финансовый. Если вы хотите привлечь высококлассного игрока, понятное дело, что ему нужно платить соответствующим образом.

В случае с моим сыном деньги «Спартака» сыграли какую-то роль. Но это — не единственный повод, почему Йордан здесь оказался. Мы с ним считаем, что местный чемпионат очень интересный. В этом сезоне я смотрю почти все игры «Спартака» и могу отметить, что интенсивность игры, физическая составляющая очень высоки. Это хороший шаг для моего сына. В будущем это ему поможет», – сказал Хенрик Ларссон.