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    Хенрик Ларссон: «Деньги сыграли какую-то роль в переходе моего сына в «Спартак»

    Хенрик Ларрсон, отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, рассказал о причинах перехода своего сына в московский клуб из шведского «Норрчепинга».

    Почему много шведских игроков едут именно в Россию? Здесь можно выделить два фактора: российский чемпионат считается серьезным турниром даже по европейским меркам. Его уровень постоянно растет. Второй фактор — финансовый. Если вы хотите привлечь высококлассного игрока, понятное дело, что ему нужно платить соответствующим образом.

    В случае с моим сыном деньги «Спартака» сыграли какую-то роль. Но это — не единственный повод, почему Йордан здесь оказался. Мы с ним считаем, что местный чемпионат очень интересный. В этом сезоне я смотрю почти все игры «Спартака» и могу отметить, что интенсивность игры, физическая составляющая очень высоки. Это хороший шаг для моего сына. В будущем это ему поможет», – сказал Хенрик Ларссон.

    • В этом сезоне Ларссон-младший принял участие в 13 матчах и забил пять голов.
    • 22-летний швед перешел из «Норрчепинга» в «Спартак» за 4 млн евро летом 2019 года.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    29.10.2019 21:16
    Комментарии20
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      Рейтинг: +5246

      BRO_football 24 минуты назад

      Ну хоть кто-то из легионеров признался, что он в России не из-за патриотичной любви к стране, народу и Путину. Молодец, Ларрсон. Уважаю, за честность!

      0
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      Рейтинг: +2593

      JTherry 27 минут назад

      можно подумать в другие команды игроки приходят просто так по полю побегать за бесплатно)))) понятное дело, каждый игрок хочет заработать, тем более, играя в другой стране, главное - с какой страстью и усердием он это будет делать...

      0
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      Рейтинг: +6204

      piligrim1986 3 часа назад

      определяющую)))

      1
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      Рейтинг: +1565

      Axe111 8 часов назад

      Какую-то лол!!! Главную и основную!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +547

      Из Твери Леха 11 часов назад

      Погодите, а он разве не за РОМБИК???

      0
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      Рейтинг: +34575

      portero 11 часов назад

      Для всех кто приходит к нам это основной фактор.

      2
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      Рейтинг: +8700

      Диктор 11 часов назад

      Деньги решают все или почти все.

      1
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      Рейтинг: +4201

      Lester84 12 часов назад

      Не какую-то, а основную

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      Рейтинг: +2059

      Ruryu 12 часов назад

      Надысь смотрел кино "моя жизнь",и вот там,отец говорил сыну: "если ты,едешь на просмотр в высшую лигу из-за денег,то разбирай вещи и никогда не играй в футбол"(не совсем дословно,но смысл такой). Понятно,что хочется заработать много,очень много. Но ведь,надо и соответствовать таким деньгам. Почему хоккеисты пытаются это делать,а футболисты нет?

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      Рейтинг: +18518

      VVM1964 > Ruryu 11 часов назад

      Потому что кино - это всего лишь кино .

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      Рейтинг: +2059

      Ruryu > VVM1964 11 часов назад

      Ок,кино-это кино...,только куда девается честолюбие и совесть? Почему,стоит кому-то чуть зазвездить,сразу прекращается прогресс?! Ибра,КриРо,Гном,почему до сих пор дают результат?

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      Рейтинг: +18518

      VVM1964 > Ruryu 10 часов назад

      Видимо что то в " консерватории " надо подправить . Возможно проблемы с менталитетом , а скорее всего у этого много составляющих - одну я назвал + наша оголтелая пресса + лимит ( не достаток конкуренции ) + .......

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      Рейтинг: +3066

      Gek Dement > Ruryu 10 часов назад

      Ибра себя вообще богом считает, да и Кри По не лишён нарциссизма, самолюбования и звёздности, но их мастерству это не мешает. Может просто дело не в звёздности, а в том что у кого-то есть кроме таланта ещё что то чтобы его раскрыть, а у кого то этого нету?

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      Рейтинг: +2551

      InterMilLano1908 > Ruryu 4 часа назад

      У нас нету футболистов, один в 10 лет среднего европейского уровня появляется... Хочешь сказать всякие там Базелюк, Заболотные, и тп считали себя звездами? Просто не умеют наши в футбол играть... Даже взять 90ые Карпин да легенда Сельты, играл как щас Аспас и кто то считает Аспаса топ игроком? Нет, вот и наши были всегда работягами, но не было прям ТОПОВ

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      Рейтинг: +4256

      ivany4 12 часов назад

      Было бы странно, если бы он не говорил о деньгах.
      Если деньги на втором месте, то есть надежда, что будет играть на перспективу.

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