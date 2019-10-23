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  • Гончаренко: «Слабо представляю, как из моих уст может прозвучать, что мы должны экономить силы на Лиге Европы»

Гончаренко: «Слабо представляю, как из моих уст может прозвучать, что мы должны экономить силы на Лиге Европы»

23 октября 2019, 15:55
4

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о «Ференцвароше», с которым сыграет в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

— Насколько хорошо вы знаете игру «Ференцвароша»?

— Мы достаточно много матчей «Ференцвароша» посмотрели. Мы играли с «Лудогорцем», а они встречались еще в квалификации Лиги чемпионов. Имеем хорошее представление о тактике, вариантах изменения схемы. Знаем, что есть три украинских игрока, которые определяют центр поле.

Исаэл достаточно хорошо смотрится. Много легионеров. Для них характерен контроль мяча, у них не так много длинных передач. Футбол будет отличаться от нашего, но это мы говорили и перед «Эспаньолом».

— Многие шутят, что ЦСКА экономит силы на Лиге Европы. Что можете сказать об этом?

— Это не так. Слабо представляю, как из моих уст может прозвучать, что мы должны экономить силы, чтобы хорошо играть в чемпионате. Команда должна иметь свое лицо. Мы пытаемся играть интенсивно, больше действовать на половине поля соперника, при потере мяча тут же вступать в отбор. Это очень энергозатратная игра.

Нас часто критикуют за то, что не хватает сил в концовке матча. Но команда должна верить в то, что она делает. Нет никакой установки экономить силы. Наоборот, мы их очень много отдали в матчах с «Лудогорцем» и «Эспаньолом», – сказал Гончаренко.

  • ЦСКА примет «Ференцварош» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
  • Армейцы проиграли два первых матча в турнире с общим счетом 1:7.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Лига Европы ЦСКА Ференцварош Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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ivanthebest
1571836000
Зачем говорить, когда результат и безвольность команды на лицо. В таких случаях, дело, как говорится, вместо тысячи слов.
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erma
1571839215
Я думаю, Гончаренко говорит правду, то есть кони просто плохо играют в Европе. Никто, даже играя в поддавки, не хочет проигрывать 0:5.
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3a zenit
1571841080
какие тут шутки если видно что ЦСКА и Краснодар сливают ЛЕ?
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