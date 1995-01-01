Гончаренко: «Слабо представляю, как из моих уст может прозвучать, что мы должны экономить силы на Лиге Европы»

Зачем говорить, когда результат и безвольность команды на лицо. В таких случаях, дело, как говорится, вместо тысячи слов.
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о «Ференцвароше», с которым сыграет в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
— Насколько хорошо вы знаете игру «Ференцвароша»?
— Мы достаточно много матчей «Ференцвароша» посмотрели. Мы играли с «Лудогорцем», а они встречались еще в квалификации Лиги чемпионов. Имеем хорошее представление о тактике, вариантах изменения схемы. Знаем, что есть три украинских игрока, которые определяют центр поле.
Исаэл достаточно хорошо смотрится. Много легионеров. Для них характерен контроль мяча, у них не так много длинных передач. Футбол будет отличаться от нашего, но это мы говорили и перед «Эспаньолом».
— Многие шутят, что ЦСКА экономит силы на Лиге Европы. Что можете сказать об этом?
— Это не так. Слабо представляю, как из моих уст может прозвучать, что мы должны экономить силы, чтобы хорошо играть в чемпионате. Команда должна иметь свое лицо. Мы пытаемся играть интенсивно, больше действовать на половине поля соперника, при потере мяча тут же вступать в отбор. Это очень энергозатратная игра.
Нас часто критикуют за то, что не хватает сил в концовке матча. Но команда должна верить в то, что она делает. Нет никакой установки экономить силы. Наоборот, мы их очень много отдали в матчах с «Лудогорцем» и «Эспаньолом», – сказал Гончаренко.
- ЦСКА примет «Ференцварош» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
- Армейцы проиграли два первых матча в турнире с общим счетом 1:7.