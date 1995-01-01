Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Гончаренко: «Слабо представляю, как из моих уст может прозвучать, что мы должны экономить силы на Лиге Европы»

    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о «Ференцвароше», с которым сыграет в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

    — Насколько хорошо вы знаете игру «Ференцвароша»?

    — Мы достаточно много матчей «Ференцвароша» посмотрели. Мы играли с «Лудогорцем», а они встречались еще в квалификации Лиги чемпионов. Имеем хорошее представление о тактике, вариантах изменения схемы. Знаем, что есть три украинских игрока, которые определяют центр поле.

    Исаэл достаточно хорошо смотрится. Много легионеров. Для них характерен контроль мяча, у них не так много длинных передач. Футбол будет отличаться от нашего, но это мы говорили и перед «Эспаньолом».

    — Многие шутят, что ЦСКА экономит силы на Лиге Европы. Что можете сказать об этом?

    — Это не так. Слабо представляю, как из моих уст может прозвучать, что мы должны экономить силы, чтобы хорошо играть в чемпионате. Команда должна иметь свое лицо. Мы пытаемся играть интенсивно, больше действовать на половине поля соперника, при потере мяча тут же вступать в отбор. Это очень энергозатратная игра.

    Нас часто критикуют за то, что не хватает сил в концовке матча. Но команда должна верить в то, что она делает. Нет никакой установки экономить силы. Наоборот, мы их очень много отдали в матчах с «Лудогорцем» и «Эспаньолом», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА примет «Ференцварош» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
    • Армейцы проиграли два первых матча в турнире с общим счетом 1:7.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6793

      ivanthebest 13 минут назад

      Зачем говорить, когда результат и безвольность команды на лицо. В таких случаях, дело, как говорится, вместо тысячи слов.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74175
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru