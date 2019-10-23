Семин – о матче с «Ювентусом»: «Очень серьезный опыт для клуба и команды»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог поражению от «Ювентуса» (1:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Команда показал максимум того, на что она способна в конкурентный день. Учитывая травмы. Или можно было больше сделать?

— Нет, мы сыграли на 100 процентов своих возможностей. Очень благодарен игрокам. Наверное, не хватило кондиций тех футболистов, которые до этого были больны. Предыдущий матч не играли Баринов, Игнатьев, Крыховяк, Хеведес. Им немного в конце кондиций на все 90 минут не хватило. Замены? Сложно было их делать, все шло достаточно неплохо. Счет сохранялся, поэтому не стал рисковать.

— Можно было сыграть при контригре более качественно? Мало подходов к воротам «Юве» было.

— Наверное, можно было. Но «Ювентус» не позволил этого сделать — на начальном этапе подавлял прессингом наши контратакующие действия.

— В чем может быть польза от такого матча?

— Опыт. Не каждому игроку и тренеру удается играть против «Ювентуса». Очень серьезный опыт для клуба и команды.