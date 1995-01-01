Семин – о матче с «Ювентусом»: «Очень серьезный опыт для клуба и команды»

Смотрел матч, и к сожалению вариантов было мало у Локо.
Но, и Юве не мог нормально играть, позиционно все было верно.
Да, возможно могли сыграть лучше, да где то не повезло, но на сегодняшний момент, это максимум.
Палычу спасибо, хотя бы за такую игру с ТОП командой!
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог поражению от «Ювентуса» (1:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
— Команда показал максимум того, на что она способна в конкурентный день. Учитывая травмы. Или можно было больше сделать?
— Нет, мы сыграли на 100 процентов своих возможностей. Очень благодарен игрокам. Наверное, не хватило кондиций тех футболистов, которые до этого были больны. Предыдущий матч не играли Баринов, Игнатьев, Крыховяк, Хеведес. Им немного в конце кондиций на все 90 минут не хватило. Замены? Сложно было их делать, все шло достаточно неплохо. Счет сохранялся, поэтому не стал рисковать.
— Можно было сыграть при контригре более качественно? Мало подходов к воротам «Юве» было.
— Наверное, можно было. Но «Ювентус» не позволил этого сделать — на начальном этапе подавлял прессингом наши контратакующие действия.
— В чем может быть польза от такого матча?
— Опыт. Не каждому игроку и тренеру удается играть против «Ювентуса». Очень серьезный опыт для клуба и команды.
- У московского клуба три очка, у «Байера» ноль, у «Атлетико» и «Ювентуса» – по семь.
- 6-го ноября «Локомотив» примет команду Маурицио Сарри в рамках четвертого тура.