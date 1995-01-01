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    Семин – о матче с «Ювентусом»: «Очень серьезный опыт для клуба и команды»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог поражению от «Ювентуса» (1:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    — Команда показал максимум того, на что она способна в конкурентный день. Учитывая травмы. Или можно было больше сделать?

    — Нет, мы сыграли на 100 процентов своих возможностей. Очень благодарен игрокам. Наверное, не хватило кондиций тех футболистов, которые до этого были больны. Предыдущий матч не играли Баринов, Игнатьев, Крыховяк, Хеведес. Им немного в конце кондиций на все 90 минут не хватило. Замены? Сложно было их делать, все шло достаточно неплохо. Счет сохранялся, поэтому не стал рисковать.

    — Можно было сыграть при контригре более качественно? Мало подходов к воротам «Юве» было.

    — Наверное, можно было. Но «Ювентус» не позволил этого сделать — на начальном этапе подавлял прессингом наши контратакующие действия.

    — В чем может быть польза от такого матча?

    — Опыт. Не каждому игроку и тренеру удается играть против «Ювентуса». Очень серьезный опыт для клуба и команды.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии12
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      Рейтинг: +296

      Rus9I 21 минуту назад

      Смотрел матч, и к сожалению вариантов было мало у Локо.
      Но, и Юве не мог нормально играть, позиционно все было верно.
      Да, возможно могли сыграть лучше, да где то не повезло, но на сегодняшний момент, это максимум.
      Палычу спасибо, хотя бы за такую игру с ТОП командой!

      0
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      Рейтинг: +2557

      пряник929 22 минуты назад

      Мне по телеку было видно, что макаронники с заменами заиграли быстрее и наши уже не успевают выстроиться в защите и вот вот должен грянуть гром... почему тренер не увидел и быстро не сделал нужные замены или не подсказал? Нет таких тренеров уже.... как истуканы смотрят на поле и не командуют... Последние командиры были Газзаев и Романцев? Может только Карпин иной раз поруководит, и то .... в Питере провал... и он развалился в кресле и наблюдал... Возможно Виктор Тихонов, и то в хоккее, реально тренировал и руководил командами!!!

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      Рейтинг: +117

      Файдаэн_Шаз > пряник929 17 минут назад

      Фарфан, Смолов, Брат, Жемалетдинов, Джорджевич - кто-то из перечисленных был на скамейке?
      То-то же.

      0
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      Рейтинг: +137

      tushkanlz 1 час назад

      "серьезный опыт для клуба и команды"...клуб - 1 опыт,команда - 2 опыт..И так из года в год всё набираем и набираем "опыт"..В прошлом году набирали...сейчас и в будущем... Какие Ж опытные будут мужики...на века! - сплошной "опыт"за ре-е-едким исключением.

      1
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      Рейтинг: +663

      Я - легенда > tushkanlz 52 минуты назад

      Наберутся опыта - а там и карьере конец ))

      1
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      Рейтинг: +417

      Пельш 1 1 час назад

      Нормально паравозники сыграли, молодцы! С Юве бодаться не каждый сдюжит!

      2
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      Рейтинг: +1138

      lek! 1 час назад

      Нужно брать напа срочно , Эдер не игрок . От него мяч отскакивает как от стены .

      1
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      Рейтинг: +1138

      lek! 1 час назад

      А ведь не плохо держались , думал может произойдет чудо выиграют . Парни молодцы , Палыч красавец .Думаю нет упреков в их сторону.

      5
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      Рейтинг: +1802

      Борат 1 час назад

      ну давай, палыч, теперь реабилитируйся в рпл на крючкохвостых!
      бакаев и мирзов это не роналда с дибалой, а кутепов с джикией это не де лигт с бонуччи! ну а тадеска уж точно не сарри)))
      удачи!

      1
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      Рейтинг: +1060

      Bozigit 1 час назад

      Согласен с Палычем

      0
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      Рейтинг: +7157

      silver29 1 час назад

      Палыч реально вел игру как тренер, играли очень достойно. В воскресенье будет принимать экзамен у тедеско.

      2
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      Рейтинг: +524

      Mr Green 1 час назад

      Спасибо Палыч за эмоции и за вашу борьбу.

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