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  • Семин – о матче с «Ювентусом»: «Очень серьезный опыт для клуба и команды»

Семин – о матче с «Ювентусом»: «Очень серьезный опыт для клуба и команды»

23 октября 2019, 10:26
18

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог поражению от «Ювентуса» (1:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Команда показал максимум того, на что она способна в конкурентный день. Учитывая травмы. Или можно было больше сделать?

— Нет, мы сыграли на 100 процентов своих возможностей. Очень благодарен игрокам. Наверное, не хватило кондиций тех футболистов, которые до этого были больны. Предыдущий матч не играли Баринов, Игнатьев, Крыховяк, Хеведес. Им немного в конце кондиций на все 90 минут не хватило. Замены? Сложно было их делать, все шло достаточно неплохо. Счет сохранялся, поэтому не стал рисковать.

— Можно было сыграть при контригре более качественно? Мало подходов к воротам «Юве» было.

— Наверное, можно было. Но «Ювентус» не позволил этого сделать — на начальном этапе подавлял прессингом наши контратакующие действия.

— В чем может быть польза от такого матча?

— Опыт. Не каждому игроку и тренеру удается играть против «Ювентуса». Очень серьезный опыт для клуба и команды.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Локомотив Семин Юрий
Комментарии (18)
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Mr Green
1571815736
Спасибо Палыч за эмоции и за вашу борьбу.
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lek!
1571816542
А ведь не плохо держались , думал может произойдет чудо выиграют . Парни молодцы , Палыч красавец .Думаю нет упреков в их сторону.
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lek!
1571816713
Нужно брать напа срочно , Эдер не игрок . От него мяч отскакивает как от стены .
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Пельш 1
1571816717
Нормально паравозники сыграли, молодцы! С Юве бодаться не каждый сдюжит!
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tushkanlz
1571817022
"серьезный опыт для клуба и команды"...клуб - 1 опыт,команда - 2 опыт..И так из года в год всё набираем и набираем "опыт"..В прошлом году набирали...сейчас и в будущем... Какие Ж опытные будут мужики...на века! - сплошной "опыт"за ре-е-едким исключением.
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пряник929
1571820587
Мне по телеку было видно, что макаронники с заменами заиграли быстрее и наши уже не успевают выстроиться в защите и вот вот должен грянуть гром... почему тренер не увидел и быстро не сделал нужные замены или не подсказал? Нет таких тренеров уже.... как истуканы смотрят на поле и не командуют... Последние командиры были Газзаев и Романцев? Может только Карпин иной раз поруководит, и то .... в Питере провал... и он развалился в кресле и наблюдал... Возможно Виктор Тихонов, и то в хоккее, реально тренировал и руководил командами!!!
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Rus9I
1571820642
Смотрел матч, и к сожалению вариантов было мало у Локо. Но, и Юве не мог нормально играть, позиционно все было верно. Да, возможно могли сыграть лучше, да где то не повезло, но на сегодняшний момент, это максимум. Палычу спасибо, хотя бы за такую игру с ТОП командой!
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raritet
1571828249
К Палычу нет никаких претензий. Прекрасный тренер. Что еще можно было сделать ? Увы, нужно признать. В российских командах не так много исполнителей высочайшего уровня чтобы на равных играть с Ювентусом, Атлетико. Можно только быть благодарным за такую игру всей команде.
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alex1951
1571828348
Поражение и в Африке поражение. Оправдывать Локо за поражение - это очередное убаюкивание... Сами посудите 1-0 до 77 мин. Локо понимало ,что начнется кипиш ... и тем не менее сами себе насра...Рассыпались ,как карточный домик ...за 2 минуты! Счет 1-1 Дибала...Казалось соберитесь,щас начнется ...куда там ....все держат Крыштыану,а в это время Дибало (не дибила) на раз-два и окончательно разобрался,уловил момент ,что паровоз начал качаться! ....В Москве ничего хорошего не будет....(сплюнем канешна)
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Князев
1571831138
Я болею за Локомотив. В нашем чемпионате всё гораздо проще, и того потенциала, который имеет Локомотив, хватает для первого места. Лига чемпионов показала, что у нас не хватает физических кондиций для игры в Европе, это не даёт возможности играть первым номером. Что бы побеждать в ЛЧ необходимо играть именно первым номером. Отсиживаясь у своих ворот рано или поздно пропустишь гол, а то и больше. Локомотиву нужна повышенная физическая готовность, повышенная скорость игры и мышления и замечательная обработка мяча. Два вторых гола пропустили на отскоках от Гилерме, почему нападающие были быстрее наших защитников на добивании? Нападающие ждали свой момент, а наши защитники любовались замечательной игрой вратаря!
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