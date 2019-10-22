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Зидан: «Я хочу быть в «Реале» вечно»

22 октября 2019, 07:41
4

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слухи о своем возможном увольнении из мадридского клуба.

«Футбол забывает о твоих достижениях. То, чего мы добились с «Реалом», уже в прошлом. Нельзя всегда играть хорошо. Но из-за статуса «Реала» мы не можем позволить себе ни минуты плохой игры.

Конечно, разговоры обо мне раздражают. Но я всегда буду мыслить позитивно и делать все наилучшим образом. Обсуждать перемены на посту тренера – это работа журналистов. Я хочу быть в «Реале» вечно. В этом клубе всегда будет давление. Я доверяю команде и хочу показать, что все можно изменить. Не всегда можно победить, но главное – показать характер», – сказал Зидан.

  • «Реал» занимает последнее место в группе Лиги чемпионов, сегодня – матч с «Галатасараем».
  • В Примере по итогам 9 туров мадридцы занимают второе место в турнирной таблице.
  • Контракт французского специалиста с клубом рассчитан до 2022 года.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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Dizayner
1571721385
кроме хотения надо еще давать результат, вот тогда может и оставят навечно)) учитывая как пересу нравится увольнять тренеров после проигранного матча, твои хотелки ничего не значат
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ADD750
1571721716
А чего ты свалил как крысеныш когда узнал что Роналдо уходит?? Понял что все поплывет.. ?? Вечно он хочет.. как игрок ты был очень хорош.. как человек.. нет.. это мое мнение.. 3 ЛЧ взял тогда когда команда в зборе была и в хорошей форме..
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Санёк 17
1571727920
Не помню на кому он надеялся,но тот игрок подвёл,на кого он расчитал увидеть место Роналду
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