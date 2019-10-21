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    Зидан: «Я хочу быть в «Реале» вечно»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слухи о своем возможном увольнении из мадридского клуба.

    «Футбол забывает о твоих достижениях. То, чего мы добились с «Реалом», уже в прошлом. Нельзя всегда играть хорошо. Но из-за статуса «Реала» мы не можем позволить себе ни минуты плохой игры.

    Конечно, разговоры обо мне раздражают. Но я всегда буду мыслить позитивно и делать все наилучшим образом. Обсуждать перемены на посту тренера – это работа журналистов. Я хочу быть в «Реале» вечно. В этом клубе всегда будет давление. Я доверяю команде и хочу показать, что все можно изменить. Не всегда можно победить, но главное – показать характер», – сказал Зидан.

    • «Реал» занимает последнее место в группе Лиги чемпионов, сегодня – матч с «Галатасараем».
    • В Примере по итогам 9 туров мадридцы занимают второе место в турнирной таблице.
    • Контракт французского специалиста с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 07:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +570

      Санёк 17 5 минут назад

      Не помню на кому он надеялся,но тот игрок подвёл,на кого он расчитал увидеть место Роналду

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      Рейтинг: +156

      ADD750 1 час назад

      А чего ты свалил как крысеныш когда узнал что Роналдо уходит?? Понял что все поплывет.. ?? Вечно он хочет.. как игрок ты был очень хорош.. как человек.. нет.. это мое мнение.. 3 ЛЧ взял тогда когда команда в зборе была и в хорошей форме..

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      Рейтинг: +1255

      Dizayner > ADD750 1 час назад

      ну понятно, что он нервничает очень сильно и видно, что человек не может справляться с давлением и с трудностями команды. был результат, ок но теперь то его нет и видно, что он не знает как нужно поступать в таких ситуациях))

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      Рейтинг: +1255

      Dizayner 1 час назад

      кроме хотения надо еще давать результат, вот тогда может и оставят навечно)) учитывая как пересу нравится увольнять тренеров после проигранного матча, твои хотелки ничего не значат

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