Зидан: «Я хочу быть в «Реале» вечно»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слухи о своем возможном увольнении из мадридского клуба.

«Футбол забывает о твоих достижениях. То, чего мы добились с «Реалом», уже в прошлом. Нельзя всегда играть хорошо. Но из-за статуса «Реала» мы не можем позволить себе ни минуты плохой игры.

Конечно, разговоры обо мне раздражают. Но я всегда буду мыслить позитивно и делать все наилучшим образом. Обсуждать перемены на посту тренера – это работа журналистов. Я хочу быть в «Реале» вечно. В этом клубе всегда будет давление. Я доверяю команде и хочу показать, что все можно изменить. Не всегда можно победить, но главное – показать характер», – сказал Зидан.