Зидан: «Я хочу быть в «Реале» вечно»

Не помню на кому он надеялся,но тот игрок подвёл,на кого он расчитал увидеть место Роналду
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слухи о своем возможном увольнении из мадридского клуба.
«Футбол забывает о твоих достижениях. То, чего мы добились с «Реалом», уже в прошлом. Нельзя всегда играть хорошо. Но из-за статуса «Реала» мы не можем позволить себе ни минуты плохой игры.
Конечно, разговоры обо мне раздражают. Но я всегда буду мыслить позитивно и делать все наилучшим образом. Обсуждать перемены на посту тренера – это работа журналистов. Я хочу быть в «Реале» вечно. В этом клубе всегда будет давление. Я доверяю команде и хочу показать, что все можно изменить. Не всегда можно победить, но главное – показать характер», – сказал Зидан.
- «Реал» занимает последнее место в группе Лиги чемпионов, сегодня – матч с «Галатасараем».
- В Примере по итогам 9 туров мадридцы занимают второе место в турнирной таблице.
- Контракт французского специалиста с клубом рассчитан до 2022 года.