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Нобоа: «Оздоев стал суперфутболистом. Ему помог случай»

19 октября 2019, 13:45
11

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказал свою версию, почему хавбек «Зенита» Магомед Оздоев вышел на новый уровень собственной игры. Футболисты вместе выступали в Санкт-Петербурге.

«Когда я получил травму, а Леандро Паредес ушeл, Оздоев воспользовался шансом. Он начал играть так, как может. Сейчас он верит в себя. Когда веришь в себя, легко показывать свой уровень. Знал, что он хороший игрок, но сейчас он стал суперфутболистом. Можно сказать, ему помог случай. Может быть, если бы не моя травма и уход Паредеса, он так и не стал бы показывать игру на таком уровне.

Ему нужно было почувствовать веру тренера в себя. Возможно, в последние годы по-футбольному его ценили не так высоко другие тренеры. Но сейчас он показывает прекрасный футбол», – сказал Нобоа «БИЗНЕС Online».

  • Оздоев в текущем сезоне РПЛ пропустил только один матч, забил три гола, сделал два результативных паса.
  • В отборочном цикле Евро-2020 полузащитник также пропустил одну игру, дважды забил и отметился голевой передачей.
  • «Зенит» в РПЛ идет третьим.

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Нобоа Кристиан Оздоев Магомед
Комментарии (11)
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ilichkadr
1571484103
Сегодня Магомед действительно хорош.
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Иван Петров 1986
1571485728
Кем он стал ?
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RotBerg
1571485848
Трудяга! А где эти черти с комментариями: погнался за деньгами. ?
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InterMilLano1908
1571487481
Ну хорош для РПЛ и не более...
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Derzkiy1
1571487984
Пахарь хороший , в каждой команде должен быть такой игрок в центре !
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Граф2019
1571488497
любовь- морковь!
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семёнычев
1571489384
в Рубине играл в основе, то есть бороться за основу ему было не нужно, однако не припомню его обостряющих передач и самостоятельных продвижений... в лучшем случае - пас поперёк... этот балласт Бердыев отдал в наборе с Азмуном, потому как одного его никуда не брали... поэтому Канделака его и путает с Азмуном..
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Валерий1965
1571490408
Да трудяга он и профи) И спасибо ему за это!)
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Dizgen
1571501214
Ржунимагу-Суперфутболист)))))))))))))))))))))))))))
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Plyash
1571505323
Оздоев супер футболист? Я вощщщще болдею от таких высказываний.Сыграл пару-тройку игр нормально,как должно быть,ну забил красиво...Давай дальше,продолжай. А кто тогда Головин, Черышев,Дзюба? Это лучшие,но сколько не хуже Оздоева, кто они? Господа,ну сколько раз на одни и те же грабли? Нобоа не в теме.
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