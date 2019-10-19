Нобоа: «Оздоев стал суперфутболистом. Ему помог случай»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказал свою версию, почему хавбек «Зенита» Магомед Оздоев вышел на новый уровень собственной игры. Футболисты вместе выступали в Санкт-Петербурге.

«Когда я получил травму, а Леандро Паредес ушeл, Оздоев воспользовался шансом. Он начал играть так, как может. Сейчас он верит в себя. Когда веришь в себя, легко показывать свой уровень. Знал, что он хороший игрок, но сейчас он стал суперфутболистом. Можно сказать, ему помог случай. Может быть, если бы не моя травма и уход Паредеса, он так и не стал бы показывать игру на таком уровне.

Ему нужно было почувствовать веру тренера в себя. Возможно, в последние годы по-футбольному его ценили не так высоко другие тренеры. Но сейчас он показывает прекрасный футбол», – сказал Нобоа «БИЗНЕС Online».