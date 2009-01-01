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    Нобоа: «Оздоев стал суперфутболистом. Ему помог случай»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказал свою версию, почему хавбек «Зенита» Магомед Оздоев вышел на новый уровень собственной игры. Футболисты вместе выступали в Санкт-Петербурге.

    «Когда я получил травму, а Леандро Паредес ушeл, Оздоев воспользовался шансом. Он начал играть так, как может. Сейчас он верит в себя. Когда веришь в себя, легко показывать свой уровень. Знал, что он хороший игрок, но сейчас он стал суперфутболистом. Можно сказать, ему помог случай. Может быть, если бы не моя травма и уход Паредеса, он так и не стал бы показывать игру на таком уровне.

    Ему нужно было почувствовать веру тренера в себя. Возможно, в последние годы по-футбольному его ценили не так высоко другие тренеры. Но сейчас он показывает прекрасный футбол», – сказал Нобоа «БИЗНЕС Online».

    • Оздоев в текущем сезоне РПЛ пропустил только один матч, забил три гола, сделал два результативных паса.
    • В отборочном цикле Евро-2020 полузащитник также пропустил одну игру, дважды забил и отметился голевой передачей.
    • «Зенит» в РПЛ идет третьим.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1459

      Валерий1965 2 минуты назад

      Да трудяга он и профи) И спасибо ему за это!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1829

      семёнычев 19 минут назад

      в Рубине играл в основе, то есть бороться за основу ему было не нужно, однако не припомню его обостряющих передач и самостоятельных продвижений... в лучшем случае - пас поперёк... этот балласт Бердыев отдал в наборе с Азмуном, потому как одного его никуда не брали...
      поэтому Канделака его и путает с Азмуном..

      0
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      Рейтинг: +10

      Граф2019 34 минуты назад

      любовь- морковь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1589

      Derzkiy1 43 минуты назад

      Пахарь хороший , в каждой команде должен быть такой игрок в центре !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2407

      InterMilLano1908 51 минуту назад

      Ну хорош для РПЛ и не более...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3034

      RotBerg 1 час назад

      Трудяга! А где эти черти с комментариями: погнался за деньгами. ?

      5
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      Рейтинг: +467

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Кем он стал ?

      0
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      Рейтинг: +1961

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Хорош на пенальти подставлять.

      0
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      Рейтинг: +4757

      ilichkadr 1 час назад

      Сегодня Магомед действительно хорош.

      3
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      Рейтинг: +3219

      TOL47 > ilichkadr 37 минут назад

      Сегодня посмотрим, пусть покажет отличнкю игру, Ростов силен.

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