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    Вратарь Кипра Урко: «Буду болеть за Дзюбу, он расстроился, что не забил мне больше»

    Вратарь сборной Кипра Урко Пардо рассказал, почему после матча против сборной России (0:5) хочет, чтобы Артем Дзюба выиграл гонку бомбардиров отбора к Евро-2020.

    «После каждого моего сейва Дзюба смотрел на меня со взглядом, в котором читалось: «Что ты делаешь?». Каждое новое спасение было лучше предыдущего. Но потом он забил, посмотрел на меня и улыбнулся. А я просто поздравил его. Хотя Дзюба был по-доброму расстроен, что не смог забить больше. Шутил ли он? Да, но о чем – не скажу, это останется, между нами.

    Буду болеть за Дзюбу в гонке бомбардиров. Я стараюсь всем желать только хорошего, но, конечно, желаю этого ему. Как и желаю всего хорошего вашей сборной на чемпионате Европы», – сказал Пард.

    • На счету Дзюбы девять голов и пять ассистов.
    • Российский форвард – лидер квалификации Евро-2020 по системе «гол+пас» (14 очков).

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +334

      Давид59 3 минуты назад

      Я знаю о чём он шутил. Он ему говорил(с улыбкой): ещё раз отобьёшь, после игры будет разборка...

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      Рейтинг: +581

      Я - легенда 1 час назад

      Ах, вратарь! Ах, какой негодник! Отбил мячики, обидел мальчика, обидел маленького! )))

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      Рейтинг: +1382

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не горюй Дзюба, впереди игра с Сан-Марино ( самый слабый соперник в ФИФА ) , трёху положишь и Вовочка тебе Героя присвоит. Твоим именем назовут улицу в Питере, Лёша Миллер подарит акции Газпрома, заживёшь как Месси и Рональду не снилось...

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      Рейтинг: +654

      ZENIT84, 1 час назад

      дзюбинатор наверное после матча устроил ,Урко Пардо коридор с пинком под зад)))

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      Рейтинг: +581

      Я - легенда > ZENIT84, 1 час назад

      Не, он его, наоборот, зауважал. Майкой с ним обменялся. Расстались они тепло - это было видно.

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      Рейтинг: +33781

      portero 1 час назад

      Там за Ионова можно больше расстроиться....

      1
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      Рейтинг: +331

      playsh 2 часа назад

      Спасибо за добрые слова,Урко Пардо.Ты настоящий спортсмен.

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