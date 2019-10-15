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  • Вратарь Кипра Урко: «Буду болеть за Дзюбу, он расстроился, что не забил мне больше»

Вратарь Кипра Урко: «Буду болеть за Дзюбу, он расстроился, что не забил мне больше»

15 октября 2019, 09:55
13

Вратарь сборной Кипра Урко Пардо рассказал, почему после матча против сборной России (0:5) хочет, чтобы Артем Дзюба выиграл гонку бомбардиров отбора к Евро-2020.

«После каждого моего сейва Дзюба смотрел на меня со взглядом, в котором читалось: «Что ты делаешь?». Каждое новое спасение было лучше предыдущего. Но потом он забил, посмотрел на меня и улыбнулся. А я просто поздравил его. Хотя Дзюба был по-доброму расстроен, что не смог забить больше. Шутил ли он? Да, но о чем – не скажу, это останется, между нами.

Буду болеть за Дзюбу в гонке бомбардиров. Я стараюсь всем желать только хорошего, но, конечно, желаю этого ему. Как и желаю всего хорошего вашей сборной на чемпионате Европы», – сказал Пард.

  • На счету Дзюбы девять голов и пять ассистов.
  • Российский форвард – лидер квалификации Евро-2020 по системе «гол+пас» (14 очков).

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Кипр Россия Дзюба Артем Пардо Урко
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Plyash
1571123085
Спасибо за добрые слова,Урко Пардо.Ты настоящий спортсмен.
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portero
1571124683
Там за Ионова можно больше расстроиться....
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ZENIT84,
1571124700
дзюбинатор наверное после матча устроил ,Урко Пардо коридор с пинком под зад)))
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Я - легенда
1571125962
Ах, вратарь! Ах, какой негодник! Отбил мячики, обидел мальчика, обидел маленького! )))
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Давид59
1571130312
Я знаю о чём он шутил. Он ему говорил(с улыбкой): ещё раз отобьёшь, после игры будет разборка...
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алдан2014
1571131623
Какой то грустью веет в новостях о великом дзюбе..Назабивать карликам и доволен как малыш после конфеты.
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FanatSerj
1571139508
Мужик, отличную игру провел, хорошо отыграл в воротах.
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