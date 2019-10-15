Вратарь Кипра Урко: «Буду болеть за Дзюбу, он расстроился, что не забил мне больше»

Вратарь сборной Кипра Урко Пардо рассказал, почему после матча против сборной России (0:5) хочет, чтобы Артем Дзюба выиграл гонку бомбардиров отбора к Евро-2020.

«После каждого моего сейва Дзюба смотрел на меня со взглядом, в котором читалось: «Что ты делаешь?». Каждое новое спасение было лучше предыдущего. Но потом он забил, посмотрел на меня и улыбнулся. А я просто поздравил его. Хотя Дзюба был по-доброму расстроен, что не смог забить больше. Шутил ли он? Да, но о чем – не скажу, это останется, между нами.

Буду болеть за Дзюбу в гонке бомбардиров. Я стараюсь всем желать только хорошего, но, конечно, желаю этого ему. Как и желаю всего хорошего вашей сборной на чемпионате Европы», – сказал Пард.