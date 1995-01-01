Италия не проигрывает в отборе Евро 13 лет – 36 матчей подряд

В седьмом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная Италии дома победила Грецию (2:0). В текущем соревновании итальянцы не потеряли ни одного очка.

Последний раз Италия проигрывала в квалификации Евро в 2006 году. Серия без поражений в рамках турнира составляет 36 матчей.