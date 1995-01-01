Статистика - вещь хитрая. Рррраз! И отбор на мировое первенство убран! А там столько интересного в последнее время было. Отбор на Евро смотрится просто замечательно. И Манчини красавчик! Главное его статистику с Зенитом рррраз! И не учитывать.
В седьмом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная Италии дома победила Грецию (2:0). В текущем соревновании итальянцы не потеряли ни одного очка.
Последний раз Италия проигрывала в квалификации Евро в 2006 году. Серия без поражений в рамках турнира составляет 36 матчей.
- Часть матчей Евро-2020 пройдет в России.
- Италия пропускала ЧМ-2018, поскольку не прошла квалификацию.
- Роберто Манчини до сборной Италии тренировал «Зенит».