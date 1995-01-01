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    Италия не проигрывает в отборе Евро 13 лет – 36 матчей подряд

    В седьмом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная Италии дома победила Грецию (2:0). В текущем соревновании итальянцы не потеряли ни одного очка.

    Последний раз Италия проигрывала в квалификации Евро в 2006 году. Серия без поражений в рамках турнира составляет 36 матчей.

    • Часть матчей Евро-2020 пройдет в России.
    • Италия пропускала ЧМ-2018, поскольку не прошла квалификацию.
    • Роберто Манчини до сборной Италии тренировал «Зенит».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +308

      Давид59 39 минут назад

      Статистика - вещь хитрая. Рррраз! И отбор на мировое первенство убран! А там столько интересного в последнее время было. Отбор на Евро смотрится просто замечательно. И Манчини красавчик! Главное его статистику с Зенитом рррраз! И не учитывать.

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