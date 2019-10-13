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  • Зинченко – о матче с Португалией: «Украина – лидер группы. Чего нам бояться?»

Зинченко – о матче с Португалией: «Украина – лидер группы. Чего нам бояться?»

13 октября 2019, 10:23
5

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2020 против Португалии.

«Назвал бы этот матч финалом года. Эта встреча будет решать очень многое. Мы можем завоевать путевку на Евро. Мы лидеры группы, играем дома, будет полный стадион. Чего нам бояться? Тем более, мы уже против них играли. Да, это действующий чемпион Европы, они выиграли Лигу наций. Но нет ничего такого, чего мы боялись», – сказал Зинченко.

  • Матч Украина – Португалия состоится в понедельник, 14 октября.
  • Начало игры – в 21:45 по московскому времени.
  • Победа или ничья в этой встрече гарантирует украинцам путевку на Евро-2020.

Источник: Сайт телеканалов Футбол 1/Футбол 2
Отбор ЧЕ-2020 Украина Португалия Зинченко Александр
Комментарии (5)
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giluxa1963
1570952124
какая боль порту хохлы 5-0
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С-Пб on-line
1570954899
Вот бал абол, слюны пузырями, щёки дует. Посмотрю,как вы обосрётесь как всегда
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Давид59
1570960578
Теоретически Сербия может вас обойти. А Украина любит сливать концовки турниров. Так что опасения Зинченко читаются между строк. Последняя игра как раз с Сербами на выезде!!!
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Fraig
1570961041
Главное что бы уверенность не переросла в самоуверенность тогда будет всё в порядке...А вообще я считаю что Украине по силам обыграть португалов...
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3a zenit
1570968634
сколько там ставка на портки
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