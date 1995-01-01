Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Зинченко – о матче с Португалией: «Украина – лидер группы. Чего нам бояться?»

    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2020 против Португалии.

    «Назвал бы этот матч финалом года. Эта встреча будет решать очень многое. Мы можем завоевать путевку на Евро. Мы лидеры группы, играем дома, будет полный стадион. Чего нам бояться? Тем более, мы уже против них играли. Да, это действующий чемпион Европы, они выиграли Лигу наций. Но нет ничего такого, чего мы боялись», – сказал Зинченко.

    • Матч Украина – Португалия состоится в понедельник, 14 октября.
    • Начало игры – в 21:45 по московскому времени.
    • Победа или ничья в этой встрече гарантирует украинцам путевку на Евро-2020.

    Источник: Сайт телеканалов Футбол 1/Футбол 2

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:23
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1481

      С-Пб on-line 1 час назад

      Вот бал абол, слюны пузырями, щёки дует. Посмотрю,как вы обосрётесь как всегда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1545

      giluxa1963 2 часа назад

      какая боль порту хохлы 5-0

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73983
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru