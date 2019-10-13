Зинченко – о матче с Португалией: «Украина – лидер группы. Чего нам бояться?»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2020 против Португалии.

«Назвал бы этот матч финалом года. Эта встреча будет решать очень многое. Мы можем завоевать путевку на Евро. Мы лидеры группы, играем дома, будет полный стадион. Чего нам бояться? Тем более, мы уже против них играли. Да, это действующий чемпион Европы, они выиграли Лигу наций. Но нет ничего такого, чего мы боялись», – сказал Зинченко.