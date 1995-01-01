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    Уткин – о словах Канделаки про «импотенцию у одиноких мужчин в возрасте»: «Кабзда карьере, если Путин узнает»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин продолжает словесную перепалку с генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

    Уткин сделал ретвит записи аккаунта «РИП Новости», который написал следующее: «Канделаки: Одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или импотент. Вот мразь! И это на следующий день после дня рождения нацлидера (7 октября президент РФ Владимир Путин отметил 67-летие, – прим. «Бомбардира»).

    В ответ на эту запись Уткин, отметив аккаунт Канделаки, написал: «Кабзда карьере, если узнает. Ты ж ничего не умеешь».

    Канделаки – Уткину: «Одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или импотент»

    Василий Уткин: «Дорогая Тина, я рад, что и ты нашла, чем заняться, после того как уже два года ничего не делаешь на «Матч ТВ»

    Канделаки – Уткину: «Довольно странно, что мужчина гордится грудью и пухлыми губами. Буду рада, когда вы преодолеете все свои недуги»

    Источник: твиттер Василия Уткина

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии10
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      Рейтинг: +247

      IVAN53 10 минут назад

      кто помнит я на Васю ставил и он побеждает))

      0
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      Рейтинг: +7166

      ufos73 11 минут назад

      Страсти то какие! Соска и импотент пиписьками мерятся...

      0
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      Рейтинг: +4064

      ivan-football-fan 15 минут назад

      Напрасно Тина пытается на ЭТОМ поле против Васи вякать... Он здесь лучший.. . И "измазаться" не боится.... Она же уже выглядит глупо, а скоро будет и вообще - ГАДКО!
      Всё, что она про мужиков в лице Васи пишет, ей вернётся сторицей...
      Не стОит бабе подобные темы затрагивать...Особенно, если ни умом, ни красотой...НИ РЕПУТАЦИЕЙ НЕ БЛЕЩЕШЬ!

      3
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      Рейтинг: +793

      VVadic 17 минут назад

      Уткин себя с Путиным равняет? Ну и ну. В мозгах точно только жир остался. Несите его на фуагра! Половина Китая наестся этой уткой по-Пекински!

      0
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      Рейтинг: +4064

      ivan-football-fan > VVadic 14 минут назад

      ....а в чём ровняет?)))
      и...Уткин ли?)))

      1
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      Рейтинг: +2415

      Сармат Ростов 37 минут назад

      Молодец,Василий!!! Хорошо ответил!!!

      7
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      Рейтинг: +4064

      ivan-football-fan > Сармат Ростов 13 минут назад

      вне всяких...))) А эта бестолочь не ведает, что вякает)))+

      0
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      Рейтинг: +409

      monser08 39 минут назад

      А что сейчас модно разводить срач на тему, далёкую от футбола. Что то на бомбардире пошлой желтизной завоняло.

      -1
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      Рейтинг: +1409

      РМЗ 47 минут назад

      Походу Васю не найдут .

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      Рейтинг: +67

      david17 56 минут назад

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