Уткин – о словах Канделаки про «импотенцию у одиноких мужчин в возрасте»: «Кабзда карьере, если Путин узнает»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин продолжает словесную перепалку с генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

Уткин сделал ретвит записи аккаунта «РИП Новости», который написал следующее: «Канделаки: Одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или импотент. Вот мразь! И это на следующий день после дня рождения нацлидера (7 октября президент РФ Владимир Путин отметил 67-летие, – прим. «Бомбардира»).

В ответ на эту запись Уткин, отметив аккаунт Канделаки, написал: «Кабзда карьере, если узнает. Ты ж ничего не умеешь».

Канделаки – Уткину: «Одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или импотент»

Василий Уткин: «Дорогая Тина, я рад, что и ты нашла, чем заняться, после того как уже два года ничего не делаешь на «Матч ТВ»

Канделаки – Уткину: «Довольно странно, что мужчина гордится грудью и пухлыми губами. Буду рада, когда вы преодолеете все свои недуги»