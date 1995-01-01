Василий Уткин: «Дорогая Тина, я рад, что и ты нашла, чем заняться, после того как уже два года ничего не делаешь на «Матч ТВ»

Журналист Василий Уткин ответил на высказывание генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки об одиноких мужчинах.

«Дорогая Тина, я рад, что и ты тоже нашла, чем заняться, после того как вот уже два года ничего не делаешь на «Матч ТВ».

Спасибо за предложение помощи! Я всегда спрашиваю совета у людей, которые лечились сами. Но грудь я увеличил без помощи хирурга, а губы у меня пухлые от рождения.

Что касается импотенции, тут мы, мужчины, вас, женщин, не спрашиваем. Откуда вам знать, как обращаться с членом, если он у тебя между ног все время один и тот же, пожизненно, без права замены?

Мой тебе совет: бери крючок и переходи к люстре в зале. Там в сравнении с тубзиком просто неуютно», – написал Уткин.

Также журналист опубликовал фото с поделками Канделаки, которая увлекается вязанием.