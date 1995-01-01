Василий Уткин: «Дорогая Тина, я рад, что и ты нашла, чем заняться, после того как уже два года ничего не делаешь на «Матч ТВ»

Вася, хорош трепаться про врачей и таблетки. Вдуй хабалке.
Журналист Василий Уткин ответил на высказывание генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки об одиноких мужчинах.
«Дорогая Тина, я рад, что и ты тоже нашла, чем заняться, после того как вот уже два года ничего не делаешь на «Матч ТВ».
Спасибо за предложение помощи! Я всегда спрашиваю совета у людей, которые лечились сами. Но грудь я увеличил без помощи хирурга, а губы у меня пухлые от рождения.
Что касается импотенции, тут мы, мужчины, вас, женщин, не спрашиваем. Откуда вам знать, как обращаться с членом, если он у тебя между ног все время один и тот же, пожизненно, без права замены?
Мой тебе совет: бери крючок и переходи к люстре в зале. Там в сравнении с тубзиком просто неуютно», – написал Уткин.
Также журналист опубликовал фото с поделками Канделаки, которая увлекается вязанием.
- Ранее Уткин выложил видео с девушкой в форме сборной Колумбии, отметив на нем Тину Канделаки. «Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять «Матч ТВ» и пустословить в телеграме», – подписал пост журналист.
- «К сожалению, одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент. К первой причине отношусь с пониманием. А второе в современном мире лечится. Василий, могу оплатить первый визит к врачу. В нашем с вами возрасте надо бережнее относиться к здоровью. Бросать уже пить и думать о душе», – ответила Канделаки в своем телеграм-канале.