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    Василий Уткин: «Дорогая Тина, я рад, что и ты нашла, чем заняться, после того как уже два года ничего не делаешь на «Матч ТВ»

    Журналист Василий Уткин ответил на высказывание генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки об одиноких мужчинах.

    «Дорогая Тина, я рад, что и ты тоже нашла, чем заняться, после того как вот уже два года ничего не делаешь на «Матч ТВ».

    Спасибо за предложение помощи! Я всегда спрашиваю совета у людей, которые лечились сами. Но грудь я увеличил без помощи хирурга, а губы у меня пухлые от рождения.

    Что касается импотенции, тут мы, мужчины, вас, женщин, не спрашиваем. Откуда вам знать, как обращаться с членом, если он у тебя между ног все время один и тот же, пожизненно, без права замены?

    Мой тебе совет: бери крючок и переходи к люстре в зале. Там в сравнении с тубзиком просто неуютно», – написал Уткин.

    Также журналист опубликовал фото с поделками Канделаки, которая увлекается вязанием.

    • Ранее Уткин выложил видео с девушкой в форме сборной Колумбии, отметив на нем Тину Канделаки. «Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять «Матч ТВ» и пустословить в телеграме», – подписал пост журналист.
    • «К сожалению, одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент. К первой причине отношусь с пониманием. А второе в современном мире лечится. Василий, могу оплатить первый визит к врачу. В нашем с вами возрасте надо бережнее относиться к здоровью. Бросать уже пить и думать о душе», – ответила Канделаки в своем телеграм-канале.

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии19
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      Рейтинг: +6879

      silver29 1 минуту назад

      Вася, хорош трепаться про врачей и таблетки. Вдуй хабалке.

      0
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      Рейтинг: +4185

      3a zenit 15 минут назад

      жрите друг друга!))Срочно к Малахову!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      OrenburgFC 31 минуту назад

      Хелп, ребята! Где вы смотрите обзоры чемпионатов Италии и Испании. Обзор тура всего! не могу найти!

      0
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      Рейтинг: -69

      BARCLAYS_APL 32 минуты назад

      Как не крути Вася всегда прав вы просто так хаите его х у е с о с ы Тину убить мало жечь даже мало чуть что она сразу на Путина надеется надо для нее не счастный случий организовать Россияне вы же мастера по этим делам выполняйте

      0
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      Рейтинг: +792

      VVadic 58 минут назад

      Ощущение, что у Васи был микроинсульт(

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      Рейтинг: -69

      BARCLAYS_APL > VVadic 30 минут назад

      У тебя будет инсульт д а л б а е б а сынок он бриллиантовые слова говорит вы хаите его домашние сосунки вас всех в ы й б а т ь надо россияне тогда п и з д е т ь перестанете

      0
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      Рейтинг: +447

      латунный 58 минут назад

      2-1по палкам вася впереди

      3
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      Рейтинг: +233

      Давид59 59 минут назад

      Сюда комменты писать себе дороже. Если порадуешься как Тину полили грязью - получишь антилайки от одной стороны, если её поддержишь - с другой. Как в Бумбараше - либо эти, либо эти ограбят. Уже жалею, что прокомментировал.

      2
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      Рейтинг: +4057

      Lester84 1 час назад

      Казалось бы, причем тут футбол?

      1
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      Рейтинг: +1152

      gor77 1 час назад

      Бомбардир!
      Это про футбол или... новости закончились?(((((((((((((((((((((((

      1
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      Рейтинг: -2

      xavo83 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - bet-tennis.com

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