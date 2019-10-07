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    Канделаки – Уткину: «Одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или импотент»

    Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на заявление журналиста Василия Уткина.

    Уткин выложил видео с девушкой в форме сборной Колумбии, отметив на нем Тину Канделаки. «Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять «Матч ТВ» и пустословить в телеграме», – подписал пост блогер.

    «К сожалению, одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент. К первой причине отношусь с пониманием. А второе в современном мире лечится. Василий, могу оплатить первый визит к врачу. В нашем с вами возрасте надо бережнее относиться к здоровью. Бросать уже пить и думать о душе», – ответила Канделаки в своем телеграм-канале.

    text

    Публикация от text (@realradioutkin)

    Источник: Телеграм канал Тины Канделаки

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии22
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      Рейтинг: +17826

      VVM1964 38 секунд назад

      А тебя то это каким боком касается ? )))

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      Рейтинг: +5903

      mihail200606 14 минут назад

      Оба правы друг про друга)) но Васька хоть чуть комплимент попытался вставить..

      0
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      ...
      Рейтинг: +4174

      3a zenit > mihail200606 7 минут назад

      обоих в лодку и утопить!

      0
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      Рейтинг: +244

      IVAN53 19 минут назад

      Однажды на даче говорю подруге: это сделаешь так, а это так, поняла? Да говорит поняла. Прихожу и всё наоборот, тогда я пошутил, что теперь понимаю геев))) В реале секс с ними рулит)))) А в жизни порой так мозг выносят Дома, на работе, на улице, продавцами в магазине, верх кретинизма!!! Я чем старше становлюсь, тем больше убеждаюсь какие они тупые!!!

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      Рейтинг: +244

      IVAN53 > IVAN53 12 минут назад

      я про секс рулит с женщинами, а то не так поймёте))

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      Рейтинг: +10

      4епуха 22 минуты назад

      Говномес или нет хз, но конченый точно

      0
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      Рейтинг: +20882

      gol_kak_sokol 25 минут назад

      Вероятно Тинатин тоже могла бы показать свои умения, но не в широком доступе, так как это 18+

      1
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      Рейтинг: +2344

      TOMSON 29 минут назад

      Ахаха. Заметили? Когда девчонкам нечем ответить сразу про импотенцию и гейство. А тут ещё она про его одиночество, тк сказать по самому больному.
      Пользуясь ее логикой хочу задать вопрос. Недавно какой то украинский футболист рассказал, как он переспал с Тиной в первый же вечер. Можно ли считать после этого ее легкодоступной? вражеской подстилкой?

      0
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      Рейтинг: +527

      OBOLEV 32 минуты назад

      Девушка хоть и не молодая, но очень зачетная ;)

      0
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      Рейтинг: +299

      SPbZenit12 38 минут назад

      А если отвлечься от этих дебилов, то немолодая женщина из Колумбии неплохо управляется с мячом.

      1
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      Рейтинг: +1328

      Torvald64 39 минут назад

      Ну как всегда. Нечем ответить по существу, перейди на личности. Мне не нравится Уткин, но его проблемы с личной жизнью - это его проблемы. И никакого отношения к тому, что Матч-ТВ говно, а Канделаки - никакой руководитель для спортивного канала, это не имеет.

      5
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      Рейтинг: +488

      SanInstructor 47 минут назад

      два сапога пара, оба левые

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