Канделаки – Уткину: «Одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или импотент»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на заявление журналиста Василия Уткина.

Уткин выложил видео с девушкой в форме сборной Колумбии, отметив на нем Тину Канделаки. «Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять «Матч ТВ» и пустословить в телеграме», – подписал пост блогер.

«К сожалению, одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент. К первой причине отношусь с пониманием. А второе в современном мире лечится. Василий, могу оплатить первый визит к врачу. В нашем с вами возрасте надо бережнее относиться к здоровью. Бросать уже пить и думать о душе», – ответила Канделаки в своем телеграм-канале.