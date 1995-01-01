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    Канделаки – Уткину: «Довольно странно, что мужчина гордится грудью и пухлыми губами. Буду рада, когда вы преодолеете все свои недуги»

    Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила журналисту и блогеру Василию Уткину на слова об увеличении груди и губ.

    «Дорогой Василий! Вижу, вы оценили резонанс от упоминания моего имени и хотите еще больше мирской славы. Берите, сколько сможете унести, только в следующий раз поработайте над формулировками, потому что разобрать написанное можно, видимо, только в состоянии крепкого утреннего подпития.

    Довольно странно, что мужчина гордится грудью и пухлыми губами, но это очень по-современному. Что там еще осталось – крепкий сон?
    Буду искренне рада, когда вы преодолеете все свои недуги, обретете партнера и вернетесь в профессию. Может, появится хотя бы еще одна цель в жизни, кроме как меня комментировать», – написала Канделаки в своем телеграме.

    До этого Уткин ответил на слова Канделаки об одиноких мужчинах.

    «Дорогая Тина, я рад, что и ты тоже нашла, чем заняться, после того как вот уже два года ничего не делаешь на «Матч ТВ». Спасибо за предложение помощи! Я всегда спрашиваю совета у людей, которые лечились сами. Но грудь я увеличил без помощи хирурга, а губы у меня пухлые от рождения», – написал он.

    • Перепалка журналистов началась с того что Уткин выложил видео с девушкой в форме сборной Колумбии, отметив на нем Канделаки. «Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять «Матч ТВ» и пустословить в телеграме», – подписал пост журналист.
    • «К сожалению, одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент. К первой причине отношусь с пониманием. А второе в современном мире лечится», – ответила Канделаки в своем телеграм-канале.

    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5166

      Антибиотик 29 минут назад

      Понравилось в Камеди: "Тина забыла смыть свои канделаки"

      0
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      Рейтинг: +186

      alarm 32 минуты назад

      когда уткен ещё помещался в телевизоре, то был более вменяемым. сейчас до бабы решил докопаться, и к её вязанию. обжорство приводит к отупению!

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      Рейтинг: +1534

      giluxa1963 1 час назад

      еще одно подтверждение того что бабы и футбол не совместимы

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      Рейтинг: +72

      прабабушка_краба 1 час назад

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      Думаю, есть смысл в подобных статьях каждое слово выделять и нажимать Ctrl+Enter.

      1
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      Рейтинг: +1023

      Александр52 1 час назад

      Уберите эту пошлятину. Оставьте футбол в покое.

      2
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      Рейтинг: +497

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Бомбардир#почта#. ру ((((

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      Рейтинг: +414

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Никак не пойму, это сайт о футболе или это филиал "Малахов +". Покажите новости о сборной, расскажите о жизни клубов в таких перерывах. Но зачем нам склоки ТинаVSВася?.

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