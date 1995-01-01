Канделаки – Уткину: «Довольно странно, что мужчина гордится грудью и пухлыми губами. Буду рада, когда вы преодолеете все свои недуги»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила журналисту и блогеру Василию Уткину на слова об увеличении груди и губ.

«Дорогой Василий! Вижу, вы оценили резонанс от упоминания моего имени и хотите еще больше мирской славы. Берите, сколько сможете унести, только в следующий раз поработайте над формулировками, потому что разобрать написанное можно, видимо, только в состоянии крепкого утреннего подпития.

Довольно странно, что мужчина гордится грудью и пухлыми губами, но это очень по-современному. Что там еще осталось – крепкий сон?

Буду искренне рада, когда вы преодолеете все свои недуги, обретете партнера и вернетесь в профессию. Может, появится хотя бы еще одна цель в жизни, кроме как меня комментировать», – написала Канделаки в своем телеграме.

До этого Уткин ответил на слова Канделаки об одиноких мужчинах.

«Дорогая Тина, я рад, что и ты тоже нашла, чем заняться, после того как вот уже два года ничего не делаешь на «Матч ТВ». Спасибо за предложение помощи! Я всегда спрашиваю совета у людей, которые лечились сами. Но грудь я увеличил без помощи хирурга, а губы у меня пухлые от рождения», – написал он.