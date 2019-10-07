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    «Всегда ждем на наших матчах!» Сборная России поздравила Путина с днем рождения

    Пресс-служба сборной России опубликовала поздравление по случаю дня рождения президента Владимира Путина.

    «Поздравляем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днем рождения! Благодарим за поддержку, желаем здоровья, успехов и всегда ждем на наших матчах!» – говорится в посте сборной в инстаграме.

    • 7 октября Путину исполняется 67 лет.
    • Путин руководит страной с декабря 1999 года, за исключением 2008-2012 годов, когда президентом был Дмитрий Медведев.

    text

    Публикация от text (@teamrussia)

    Источник: инстаграм сборной России

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    Сегодня, 11:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +734

      апоголлл 18 минут назад

      лизанули так лизанули,с захлебом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      Ден 781 44 минуты назад

      Жополизы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1485

      Axe111 47 минут назад

      Пфф

      0
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      Рейтинг: +2015

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Хорошо, что Тарасова нет в сборной. Тот ещё идолопоклонник.

      1
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      Рейтинг: +6180

      FanatSerj 1 час назад

      Ээээ.... майку Зобнина что ли подарили? ))) Ну конечно не Смолова и на том спасибо ))

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