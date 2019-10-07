«Всегда ждем на наших матчах!» Сборная России поздравила Путина с днем рождения

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравление по случаю дня рождения президента Владимира Путина.

«Поздравляем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днем рождения! Благодарим за поддержку, желаем здоровья, успехов и всегда ждем на наших матчах!» – говорится в посте сборной в инстаграме.

7 октября Путину исполняется 67 лет.

Путин руководит страной с декабря 1999 года, за исключением 2008-2012 годов, когда президентом был Дмитрий Медведев.