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    «Чемпионат»: «Динамо» может назначить главным тренером наставника «молодежки»

    Новым главным тренером московского «Динамо» может стать Кирилл Новиков, ныне возглавляющий молодежную команду «динамовцев».

    По информации источника, Новиков может сперва стать исполняющим обязанности главного тренера до зимней паузы, а затем и полноценным наставником команды. Уточняется, что руководство клуба хочет дать шанс тренеру из системы клуба.

    • Предыдущим главным тренером «Динамо» был Дмитрий Хохлов.
    • Его отставка была принята после поражения в матче 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).
    • «Динамо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 10 очков.
    • Молодежная команда «Динамо», которую сейчас возглавляет Новиков, идет на первой строчке в молодежном первенстве РПЛ.

    «СЭ»: «Динамо» не рассматривает Бердыева, Кононова и Карреру на пост главного тренера

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +110

      1974valik 9 минут назад

      Такое ощущение,что тренеров в клубах РПЛ назначают по принципу"Русского лото".

      0
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      Рейтинг: +125

      Борис23 1 час назад

      Заново отстроить команду у которой поменялось полкоманды будет тяжело, особенно молодому тренеру.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3761

      sochi-2013 1 час назад

      Вроде у Динамо есть такой удачный опыт? Все лучше чем непонятный невостребованный дома иностранец.

      0
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      Рейтинг: +47

      grigory 2 часа назад

      Дайте шанс мужику!

      0
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