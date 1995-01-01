«Чемпионат»: «Динамо» может назначить главным тренером наставника «молодежки»

Такое ощущение,что тренеров в клубах РПЛ назначают по принципу"Русского лото".
Новым главным тренером московского «Динамо» может стать Кирилл Новиков, ныне возглавляющий молодежную команду «динамовцев».
По информации источника, Новиков может сперва стать исполняющим обязанности главного тренера до зимней паузы, а затем и полноценным наставником команды. Уточняется, что руководство клуба хочет дать шанс тренеру из системы клуба.
- Предыдущим главным тренером «Динамо» был Дмитрий Хохлов.
- Его отставка была принята после поражения в матче 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).
- «Динамо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 10 очков.
- Молодежная команда «Динамо», которую сейчас возглавляет Новиков, идет на первой строчке в молодежном первенстве РПЛ.
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