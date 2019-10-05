«СЭ»: «Динамо» не рассматривает Бердыева, Кононова и Карреру на пост главного тренера

Возьмите Тедеско.
Не жаль ))
Имя нового главного тренера московского «Динамо» может быть объявлено 11 октября.
По информации источника, сменщика Дмитрия Хохлова, а также нового спортивного директора вместо Романа Орещука, утвердят на ближайшем заседании совета директоров, которое намечено на 11 октября.
Среди претендентов как российские, так и иностранные специалисты. В их числе, насколько известно, нет Курбана Бердыева, Олега Кононова и Массимо Карреры, которых называют кандидатами различные источники.
- Руководство «Динамо» приняло отставку Хохлова в субботу, 5 октября, после поражения в матче 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).
- После 12 сыгранных туров «Динамо» занимает предпоследнее место в таблице чемпионата России, имея в своем активе 10 очков.