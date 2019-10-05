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    «СЭ»: «Динамо» не рассматривает Бердыева, Кононова и Карреру на пост главного тренера

    Имя нового главного тренера московского «Динамо» может быть объявлено 11 октября.

    По информации источника, сменщика Дмитрия Хохлова, а также нового спортивного директора вместо Романа Орещука, утвердят на ближайшем заседании совета директоров, которое намечено на 11 октября.

    Среди претендентов как российские, так и иностранные специалисты. В их числе, насколько известно, нет Курбана Бердыева, Олега Кононова и Массимо Карреры, которых называют кандидатами различные источники.

    • Руководство «Динамо» приняло отставку Хохлова в субботу, 5 октября, после поражения в матче 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).
    • После 12 сыгранных туров «Динамо» занимает предпоследнее место в таблице чемпионата России, имея в своем активе 10 очков.

    Источник: «СЭ»

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    05.10.2019 23:14
    Комментарии4
    ...
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      Рейтинг: +438

      Я - легенда 1 минуту назад

      Возьмите Тедеско.

      Не жаль ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      Сенситив 1 час назад

      вангуют журнашлюшки - пойти в енто болото, какой рискнёт чудак,
      в момент ведь замараешься, а выплывешь ли? как-то так...))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3446

      Yev 1 час назад

      Блин, сколько можно тасовать эту колоду? Чуть что - сразу эти три богатыря.
      Хотя Бердыев смог бы ситуацию исправить, поставить хотя бы для начала игру в обороне.

      1
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      ...
      Рейтинг: +501

      MichelWB > Yev 1 час назад

      Тут и от тренера и от игроков зависит, как найдут общий язык. Если руководство уверено в кандидате то тренеру надо давать карт-бланш до конца следующего сезона. Думаю и Каррера бы справился и Бердыев.

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