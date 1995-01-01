«Динамо» подтвердило отставку Хохлова

Теперь все в России будут знать - главное зло ,это тренера.....
остальные пушистые-пушистые)))
Пресс-служба «Динамо» объявила об уходе Дмитрия Хохлова с должности главного тренера клуба.
«Сегодня, после матча 12-го тура РПЛ, главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами.
В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера», – говорится в обращении клуба в твиттере.
- Сегодня, 5-го октября, «Динамо» уступило «Оренбургу» со счетом 0:2, играв с 42-й минуты матч в меньшинстве.
- Московский клуб проиграл четвертый матч во всех турнирах подряд. Серия без побед продлилась до семи встреч.