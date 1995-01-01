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    «Динамо» подтвердило отставку Хохлова

    Пресс-служба «Динамо» объявила об уходе Дмитрия Хохлова с должности главного тренера клуба.

    «Сегодня, после матча 12-го тура РПЛ, главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами.

    В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера», – говорится в обращении клуба в твиттере.

    • Сегодня, 5-го октября, «Динамо» уступило «Оренбургу» со счетом 0:2, играв с 42-й минуты матч в меньшинстве.
    • Московский клуб проиграл четвертый матч во всех турнирах подряд. Серия без побед продлилась до семи встреч.

    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +7432

      alex1951 21 минуту назад

      Теперь все в России будут знать - главное зло ,это тренера.....
      остальные пушистые-пушистые)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +307

      Cнег > alex1951 4 минуты назад

      Уважаем(изучаем) Русский язык:... зло, это тренерЫ.
      Учитесь грамоте и не коверкайте Русский!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7432

      alex1951 23 минуты назад

      Ну ,теперь берегитесь.
      Динамо и Спартак ,удалив ,,раковые опухоли,,
      Начинают своё восхождение к золоту.
      ps Обычное дело - всегда виноват стрелочник...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      alarm 35 минут назад

      Позор Днинам!

      0
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      Рейтинг: +67

      Суворов_лучший 39 минут назад

      бумажка на две недели запоздала

      1
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      Рейтинг: +100

      Мудакам 46 минут назад

      кто ж сегодня из жирняков на работе был? подписал хохлу отставку? похоже пи...пеж, неделю назад ччччудаки уверяли, что только в Новом году!!! Пресс-служба отмечает день Учителя!! Чудакам счастья, а Динамо, прославившее на весь мир на полвека (с 1936 года) Советский Союз в заднице!!! ВТБ оно не нужно - Петровский парк взяли налоги в Ленинграде, на хрена Динамо, если даже Ленинградское, блокадное Динамо бросили!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +122

      ц 1 час назад

      Где же вы раньше были??? Так довести....

      1
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      Рейтинг: +460

      o33uk > ц 56 минут назад

      задаюсь тем же вопросом.

      0
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      Рейтинг: +1033

      Sviro 1 час назад

      Интересно, если КрыСы продуют, подаст ли Бо в отставку? Или руководство так и будет закрывать глаза?

      1
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      Рейтинг: +2089

      BlackMurder 1 час назад

      Ну в принципе все хорошо

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      Рейтинг: +178

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Дима не расстраивайся у тебя всё ВПЕРЕДИ.

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      Рейтинг: +999

      neim 1 час назад

      Ну давайте, теперь Бердыева пробуйте, может ли он что-нибудь ещё ...
      Да не повторите ошибку Спартака с новым тренером.

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