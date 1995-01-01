«Динамо» подтвердило отставку Хохлова

Пресс-служба «Динамо» объявила об уходе Дмитрия Хохлова с должности главного тренера клуба.

«Сегодня, после матча 12-го тура РПЛ, главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами.

В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера», – говорится в обращении клуба в твиттере.